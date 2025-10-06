Hétfőn reggel Balassagyarmaton egy vérengző bull kutya támadt a kiskutyáját sétáltató gazdára. A brutális kutyatámadás következtében a kiskutya elpusztult, gazdáját súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani - írta meg a Nool.hu.

A súlyos kutyatámadás a Palóc ligetben történt

A fotó illusztráció: AFP

A San Lazaro Állatvédő Alapítvány is értesítve lett a kutyatámadásról

A rendőrség a harci eb befogásában kért tőlük segítséget. Később kiderült, hogy nem ez volt az első agresszív támadása, korábban a Nógrádi Sándor-lakótelepen egy másik kutyasétáltatót is megtámadott. Szerencsére a gazda gyorsan reagált, felkapta apró testű kutyáját, és bemenekült egy lépcsőházba. Az alapítvány alapító tagja, Dallos Szilvia tudomása szerint a gazda itt sem úszta meg sérülések nélkül. Állítólag egy balassagyarmati szupermarketnél is megkergetett valakit a harci kutya.

Az állatvédők kiérkezéséig a rendőrök tartották szemmel az ebet, akit végül sikerrel befogtak a Mártírok útján.

Az állat befogása gördülékenyen ment, a kutya kedvesen és jól szocializáltan viselkedett. Még pacsit is adott, és megengedte, hogy pórázra kössék. Mikrochippel és érvényes veszettség elleni oltással is rendelkezett az ivaros hétéves kankutya. A gazda maga sem értette, hogyan szökhetett meg az állat, hiszen korábban még soha nem volt erre példa.

A törvény értelmében ilyenkor két hét megfigyelési időt adnak az állatnak, azonban a gazda és a hatóság közösen úgy döntöttek, hogy az idő lejárta után az ebet elaltatják.

Az alapítvány alapító tagja hangsúlyozta, hogy a hasonló szörnyű balesetek teljes mértékben elkerülhetőek lennének néhány szabály betartásával. Fontos az ivartalanítás, és a kutyaiskolába való beiratás, hogy az állat jól szocializált legyen.

Az állatvédő azt is kiemelte, hogy csak olyan személy tartson bull jellegű kutyát, aki bánni is tud az állattal.

Nem utolsó sorban az ebet olyan helyen szükséges tartani, ahonnan semmilyen körülmények között nem tud megszökni.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Sebő Katalin arról számolt be, hogy a kutyatámadás helyszínéről egy 40 év körüli férfit végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.