Újabb brutális kutyatámadás történt: hat kutyát lőttek ki

Súlyos kutyatámadás történt Maglód és Pécel határában, ahol egy ember súlyosan megsérült, és több kutyát kilőttek - számolt be róla a Borsonline.hu.

A kutyatámadások következtében hat kutyát kellett kilőni / A kép illusztráció!

Fotó: freepik.com

A kutyatámadások után az állatokat próbálják befogni

A rendőrség vasárnap 11 óra körül érkezett bejelentésre a helyszínre, ahol egy nőt több testrészén is megharapott egy kóbor kutya. A sérültet kórházba kellett szállítani, a rendőrség intézkedett az ügyben. A helyszínen a Péceli Önkormányzat jegyzője engedélyezte egy hivatásos vadász számára az állatok likvidálását. Ennek eredményeként hat kutyát kilőttek, két ebet pedig befogtak.

További kutyák befogása folyamatban van. A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület beszámolója szerint körülbelül 15-16 kutyát dobtak ki az út mellett szombat este, akik falkában mozogtak, és emberekre, illetve autókra támadtak.

A szervezet munkatársai megpróbálták külön-külön befogni a kutyákat, de csak egy rossz állapotú vemhes szukát sikerült megfogniuk.

A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal

- számoltak be róla Facebook-bejegyzésükben és hozzátették: a többi kutya a területen szétszaladt, az állatmentők továbbra is keresik őket. Ezt követően sikeresen befogtak egy fekete kan kutyát, majd folytatták a keresést és a csapdázást. Jelenleg is zajlik a befogás, további egy kan kutyát sikerült elkapni, így még körülbelül 6–7 állatot keresnek.

Továbbra is várjuk átvevő szervezetek segítségét, mert ennyi kutyát nem tudunk elhelyezni, de nem adjuk fel, szeretnénk, ha a többiek is életben maradnának és megkapnák az esélyt egy új életre

- írták a posztban, amelyben felhívták a figyelmet, hogy a Fáy tanya és a 31-es út ezen szakaszát lehetőség szerint mindenki kerülje el, aki pedig arra jár, legyen nagyon figyelmes.

A napokban is történt hasonló brutális támadás, amikor Budakeszin, egy pórázon szabályosan sétáló kutyát támadott meg egy elszabadult dán dog. Az állat később elpusztult.