„Ma a mi kutyánk, holnap a te gyereked" – Tragédiába fulladt a kutyasétáltatás

Tragikus kutyatámadás történt Budakeszin, a Szent Mihály-szikla környékén: egy póráz nélkül rohangáló dán dog rátámadt egy labradorra és gazdájára az erdőben - számolt be róla a Budapestkörnyéke.hu

Kutyatámadás Budakeszin: dán dog támadt rá a pórázon sétáló labradorra / A fotó illusztráció!

Fotó: Budapestkornyeke.hu

Kutyatámadás miatt tett feljelentést

A labrador gazdája, Péter a kutyájával sétált, amikor két nő és a hatalmas termetű dán dog tűnt fel a közelben. A férfi próbálta elkerülni őket, de az eb elszabadult, és rátámadt a pórázon vezetett labradorra.

A gazdája nyugtatott, hogy nem bánt, de a két kutya egymásnak esett, és Brúnó hamar a hátára került, de a nagyobb kutyának ez nem volt elég, és tovább támadta őt

- írta Facebook-bejegyzésében a kutya gazdája.

A dán dog gazdája hiába próbálta leszedni saját kutyáját, az állat túlságosan erős volt, és csak nagy nehézségek árán sikerült őket szétválasztani. A labrador a támadás után nem tudott lábra állni, azonban sérülések nem látszottak rajta. Brúnó azonnal állatorvoshoz került, ahol kapott egy injekciót, de a vizsgálat során nem találtak külsérelmi nyomokat. Néhány nappal később azonban az állat állapota hirtelen rosszabbodott, és elpusztult. Gazdája szerint a halálát belső sérülések okozhatták, amelyeket nem diagnosztizáltak időben.

Ma a mi kutyánk, holnap a te gyereked. Mi a különbség?

– fakadt ki Péter, aki szerint ideje lenne komolyabban venni a kutyatartás szabályait. Mint mondta, a felelőtlen gazdák nemcsak más állatokat, de akár embereket is veszélybe sodorhatnak. A labradort elveszítő gazda azt állítja, hogy a dán dog gazdája egy körülbelül 160 cm magas, középkorú nő lehetett, aki feltételezhetően barátnőjével együtt sétált. Péter feljelentést tesz a rendőrségen a kutyatámadás miatt.

Nem ez az első hasonló eset az utóbbi időben. A baranyai utcákon kóborló eb tartja rettegésben Vajszló lakosait, a kutya nemrég egy babakocsis nőre is rátámadt. Részletek az Origo.hu cikkében.