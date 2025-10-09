Brutális kutyatámadás: utcán sétáló nőt sebesítettek meg az ebek

Tavaly december végén Felsőzsolcán egy férfi nem zárta el megfelelően nagytestű ebeit. Ennek az lett az eredménye, hogy a boxerek egy arra sétáló nőnek estek neki. A bajba jutott asszonyon a kutyatartó szomszédjában lakó férfi akart segíteni, ám őt is megmarták az állatok. A hatósági nyomozás végül sikeres volt az ügyben, a rendőrség vádemelési javaslattal továbbított az iratokat az ügyészségnek - írta meg a Boon.hu.

A kutyatámadás áldozatát az ebek fellökték és többször is megharapták

Kép forrása: Pexels (illusztráció)

A kutyatámadások megelőzése

A rendőrség a közösségi médiában hívta fel a kutyatartók figyelmét a hasonló esetekre, amelyek rendszerint azért történnek, mert az állatokat nem zárják el megfelelően. Posztjukban leírták, a kutyát mindig úgy kell elzárni, hogy ez ebnek ne legyen lehetősége közterületre jutni, továbbá a póráz használata kötelező, és agresszióra hajlamos eb esetén a szájkosár is. Hangsúlyozták: a gazda felelősségre vonható kutyája viselkedéséért, az eb által okozott kárért, sérülésért.

A napokban brutális kutyatámadás történt Balassagyarmaton, ahol egy harci eb halálra mart egy tacskót, gazdáját pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.