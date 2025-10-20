Vérfagyasztó kutyatámadás: szétmarcangolta a férfit egy németjuhász Borsodban

Kiszabadult a nagytestű négylábú az utcára, és megtámadott egy járókelőt tavaly szilveszter előtt egy nappal egy borsodi településen. A kutyatámadás során a németjuhász a férfi kezét és lábát marcangolta - írta meg a Boon.hu. A kutya gazdája ellen most emeltek vádat.

Brutális kutyatámadás Borsodban, vádat emeltek a németjuhász gazdája ellen

Fotó: Illusztráció (Pixabay/Pexels)

A brutális kutyatámadás

A település lakóinak kellett a megtámadott férfit megmenteniük. 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, kórházi ellátásra szorult. A kutya tulajdonosa ellen a Mezőkövesdi Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat.

A vádirat szerint a férfi gondatlan magatartása következtében az eb kiszökött. A kutya másnap reggel az utcán gyalogoló férfira támadt, a sértett lábába és karjába többször beleharapott"

– írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbára bocsátást indítványozott.

