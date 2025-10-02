Hírlevél

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk

Kutyával és késsel támadt egymásra két család

Hosszú évek óta tartó, haragos viszonyban áll egymással a vádlott és a sértett családja. Legutóbbi összeszólalkozásuk, amelyet a szomszédok között régóta feszültséget okozó kutya körüli vita váltott ki, a főügyészségi vádirat szerint emberölés kísérletébe torkollott.
A Heves Vármegyei Főügyészség az Egri Törvényszékhez benyújtott vádiratában rögzíti, hogy az igen nagy tárgyi súlyú bűncselekményt megelőzően a két család között vita alakult ki. Ennek a nézeteltérésnek a rendezése érdekében találkozott a vádlott és a sértett, de a vádlottnál egy szájkosár nélküli kutya is volt. A vádhatóság ezen eseménysorozat miatt emberölés kísérlete bűntette miatt indítványozza a terhelt felelősségre vonását - írta a Heol.hu.

kutya kés család támadás
Kutya és kés került bele a vitába
Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Kutya és kés is előkerült a vitában

A vádirat szerint a terhelt nem egyedül érkezett a megbeszélt találkozóra: 

vele volt édesapja, és magával vitte pórázon lévő, de szájkosár nélküli kutyáját is.

 A "felszerelés" teljessége érdekében egy kést is magához vett. A sértett sem egyedül érkezett, hanem az élettársával, az édesapjával és az unokatestvérével is ott volt.

Amint a két család megjelent a helyszínen, 

azonnal heves szóváltás alakult ki.

 A főügyészség szerint a helyzet nem maradt a hangoskodás szintjén: a terhelt a kezében tartott kést előbb hátra, majd előre lendítette a sértett irányába, miközben kutyáját ellenlábasa felé küldte.

A sértett a támadó agressziójától tartva egy gumicsövet dobott a vádlott felé, hogy kiüsse a kést a kezéből. Erre válaszul a késes férfi elengedte kutyája pórázát. 

A szájkosár nélküli eb azonnal a földre teperte áldozatát, és többször megharapta.

Eközben a vádlott sem tétlenkedett: késsel szúrt a földön fekvő sértett bal lábszárába. A támadó a kutyájával együtt hagyta el a helyszínt, a sértett pedig nyolc napon túli sérülést szenvedett.

Máskor is történt már késelés egy vita vagy nézeteltérés miatt, de a féltékenység is ok tud lenni egy ilyen cselekedetre. Az Origo.hu oldalán olvashatnak egy esetről, amiben féltékenység miatt késeltek meg valakit.

 

