rendőrség

Halálos kutyaviadal: középiskolásokra csapott le a rendőrség

Döbbenetes felvételt tettek közzé a közösségi médiában kamasz fiatalok. A videón két kutyát uszítanak egymásnak, az egyik állat azonnal a másik torkának ment a kutyaviadalon. A rendőrség lecsapott a 17 éves elkövetőkre, az ebeket pedig kimentették: az egyik kutyát telefontöltővel kötözték egy fához.
rendőrségOvádi PéterkutyaviadalTényekközépiskolásállatviadal

Középiskolás fiatalok rendeztek kutyaviadalt Heves vármegyében. Az eseményről videót is készítettek, amelyet feltöltöttek a közösségi médiába - számolt be róla a Heol.hu

A kamaszok videóra vették a kutyaviadalt, amit aztán feltöltöttek a közösségi médiába
Fotó: pixabay.com (illusztráció)

Kutyaviadalt rendeztek a kamaszok

A felvételen a két kutya hosszasan vicsorog és ugat, majd egymásnak ugranak és az egyik elkapja a másik nyakát. A videó az állatvédőkhöz is eljutott, akik továbbították azt Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztosnak. Ovádi ezt követően azonnal a rendőrséghez fordult.

Az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda vette kézbe, a rendőrök három 17 éves fiúra csaptak le csütörtökön. Egyiküket az iskolából vitték kihallgatásra. A hatóság az ebeket biztonságba helyezte: az egyik kutya egy telefontöltővel volt kikötve egy fához.

Az esetről a TV2 Tények is beszámolt, a riportot ide kattintva tudja megnézni.

Magyarországon szerencsére nem gyakoriak a kutyaviadalok. A közelmúlt egyik legnagyobb felháborodást kiváltó esete az volt, amikor T. Gábor testépítő nagyoroszi házában eresztett egymásnak pitbullokat. A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást.

 

