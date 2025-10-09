Kiloptak egy pitbullt a kertes ház udvaráról, majd kutyaviadalra vitték

Egyre több felkavaró részlet derül ki a napokban nagy visszhangot kiváltó komlói kutyarablás ügyében. Mint arról korábban a Bama.hu beszámolt, a gazdik szerint ismeretlen elkövetők szétvágták a kerítést, majd elvitték a 17 éves, idős pitbull szukát a víztorony környékén lévő kertből. A gazdik attól tartanak, hogy az eset hátterében akár illegális kutyaviadal is állhat - írta a Bama.hu.

Kutyaviadalra rabolhatták el a 17 éves kutyát.

Forrás: Facebook

Kutyaviadalokra lophatna ebeket

A lopás után pár nappal a kutyát valaki visszahelyezte a kerítés elé, de az állat testén súlyos, nyílt sebek láthatóak. A gazdik arról számoltak be, hogy a kerítésen friss vágásnyomok vannak, a kutya sérülései pedig arra engednek következtetni, hogy az ebet bántalmazták, akár még kutyaviadalokra is kényszeríthették. A tulajdonos attól tart, hogy a városban illegális kutyaviadalokat szerveznek, és az idős ebet ilyen harcok során engedhették össze más állatokkal. A család továbbra is keresi a tettest, és 500 ezer forintos jutalmat ajánlott fel annak, aki segít kideríteni, ki áll a brutális eset mögött. Az ügyet a rendőrségnek is bejelentették, a gazdik pedig abban bíznak, hogy a történtek rávilágítanak az illegális kutyaviadalok súlyos problémájára.

Legutóbb Heves vármegyében történt egy hasonló eset: szeptember 27-én három 17 éves fiatalt fogtak el, akik két nagy testű kutyát uszítottak egymásra, a harcot videóra vették és közzétették a közösségi médiában. Részletek az Origo.hu cikkében.