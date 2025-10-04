Krimikvíz: Hasfelmetsző Jack, az első felkapott sorozatgyilkos – Tesztelje tudását!

Hírlevél

A XIX. század végi Londonban sokkoló bűntények történtek, a sajtó pedig a Hasfelmetsző Jack nevet aggatta a gyilkosra. Eheti kvízünkben a történelem első, felkapott sorozatgyilkosának történetére kérdezünk rá. Tesztelje tudását!
Szombati krimikvízünk központi figurája a kriminalisztika történetének egyik legrejtélyesebb alakja Hasfelmetsző Jack, aki a XIX. század végén, London keleti részén követte el kegyetlen gyilkosságait. Nevét brutális módszereinek köszönheti: áldozatait nem csupán meggyilkolta, hanem meg is csonkította. A nyomozás során számos levél érkezett, amelyeket a gyilkosnak tulajdonítottak. Ezek tovább növelték a pánikot, és hozzájárultak ahhoz, hogy a sajtó a történelem egyik első „szenzációs sorozatgyilkosaként” mutassa be a tettest.

Illusztráció a The Illustrated London Newsból, a korabeli cikkben kvízünk "főhősének", Hasfelmető Jacknek a rémtetteiről írnak
Illusztráció a The Illustrated London Newsból, a korabeli cikkben kvízünk "főhősének", Hasfelmető Jacknek a rémtetteiről írnak
Fotó: Wikimedia Commons/Illustrated London News

A Scotland Yard minden erőfeszítése ellenére a valódi gyilkost soha nem sikerült azonosítani. Azóta is több száz elmélet született a kilétét illetően. Hasfelmetsző Jack alakja így nemcsak bűnügyi rejtély, hanem kulturális mítosz is lett: regények, filmek és sorozatok dolgozták fel a történetet, amely máig élénken foglalkoztatja a közvéleményt.

Az utókor számos teóriát állított fel arról, ki lehetett Hasfelmetsző Jack. Ki tartozott a leggyakrabban emlegetett gyanúsítottak közé?

