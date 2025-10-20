Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

tragédia

Kimentették a lakástűzből, de az életét nem tudták megmenteni

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hasonló tragédiák elkerülése nem lehetetlen. Egyetlen füstjelző felhelyezésével megelőzhető a lakástűz tragikus végkimenetele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédialánghalálos tragédiatűzvizsgálatlakástűzKatasztrófavédelem

Egy ember életét vesztette a Baranya vármegyei Birjánban hétfőn keletkezett lakástűzben – írta a Borsonline.hu.

Lakástűzben életét vesztette egy ember
Lakástűzben életét vesztette egy ember 
Fotó: Illusztráció/MW 

A lakástűz-tragédia elkerülhető

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy ötven négyzetméteres, egyszintes családi ház hálószobájában keletkezett a tűz, ahol berendezési tárgyak égtek kis területen. A helyszínre érkező tűzoltók kimentették a lángok közül az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit, azonban az életét sajnos már nem tudták megmenteni. A halálos kimenetelű tűz pontos keletkezési okát a hivatalos tűzvizsgálat fogja feltárni.

A hatóságok ismét hangsúlyozzák a füstjelzők fontosságát. Az ilyen tragédiák elkerülése érdekében célszerű füstérzékelőt használni, ami már a tűz keletkezésekor jelez, így a lakóknak még van idejük eloltani a lángokat vagy biztonságosan elhagyni az épületet.

Szombathelyen lángra kapott egy társasház, emiatt rengeteg embernek kellett elmenekülnie otthonából. Erről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!