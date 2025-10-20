Kimentették a lakástűzből, de az életét nem tudták megmenteni

Egy ember életét vesztette a Baranya vármegyei Birjánban hétfőn keletkezett lakástűzben – írta a Borsonline.hu.

Lakástűzben életét vesztette egy ember

Fotó: Illusztráció/MW

A lakástűz-tragédia elkerülhető

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy ötven négyzetméteres, egyszintes családi ház hálószobájában keletkezett a tűz, ahol berendezési tárgyak égtek kis területen. A helyszínre érkező tűzoltók kimentették a lángok közül az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit, azonban az életét sajnos már nem tudták megmenteni. A halálos kimenetelű tűz pontos keletkezési okát a hivatalos tűzvizsgálat fogja feltárni.

A hatóságok ismét hangsúlyozzák a füstjelzők fontosságát. Az ilyen tragédiák elkerülése érdekében célszerű füstérzékelőt használni, ami már a tűz keletkezésekor jelez, így a lakóknak még van idejük eloltani a lángokat vagy biztonságosan elhagyni az épületet.

