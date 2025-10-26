Hajmeresztő videón a lakókocsit vontató audis eszement manőverei

A BpiAutósok.hu Facebook-oldalon osztották meg egy autó fedélzeti kamerája által rögzített őrült manővert, amely Nyergesújfalun készült, egy 40-es zónában. A felvételen egy lakókocsit vontató Audi látható, ami az előzni tilos tábla és a záróvonal ellenére előzést hajt végre, majd miután visszatér a sávjába, a sor legelején, szabályosan haladó autót a vasúti átjárónál, nagy sebességgel, jobbról kerüli ki.

Egyáltalán nem foglalkoztatták a közlekedési szabályok a lakókocsit vontató audist

Fotó: BpiAutósok.hu

Vajon hova sietett ennyire októberben egy lakókocsival?

A média-hírközlő oldal a felvételhez ezt a kommentárt fűzte:

Nemcsak a szabálytalanságok sora döbbenetes, hanem az is, hogy mindez egy lakókocsit vontató járművel történik, ahol a manőverek kockázata eleve sokszoros.

A másik két felvétel egy-egy elképesztően átgondolatlan és főként felelőtlen előzést mutat be. A frontális karambol mindkét esetben elmaradt, ami azonban csak a szerencsének és a kamerás autók sofőrjeinek lélekjenlétén múlott.

Októberben az Origo is beszámolt arról a fedélzetikamera-felvételről, amit szintén a BpiAutósok.hu egyik olvasója küldött be. Ezen az látszik, amint egy fekete Citroën sofőrje fényes nappal letarolt két közlekedési táblát Budapesten, a Fogarasi úton, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott.