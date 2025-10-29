Kenyai légikatasztrófa: 50 éve nem volt ennyi magyar áldozat

A kenyai légikatasztrófa a polgári repülés egyik legsúlyosabb, magyar életeket is követelő balesete volt – számolt be róla a Tények.hu. A riportban, amelyet megtekinthet itt, emlékeztetnek rá, hogy 50 éve, 1975-ben 10 magyar halt meg egy Bejrútba tartó repülőn, ami a tengerbe csapódott. 1988-ban az Atlanti óceán felett tűnt el egy gép 4 magyar utassal a fedélzetén, 2009-ben pedig az Air France egyik járata zuhant le. Azon a gépen 5 magyar volt, senki nem élte túl a repülőgép-balesetet.

Nyolc magyar életet követelt a kenyai légikatasztrófa Fotó: Independent/X

Amint arról korábban az Origo is beszámolt, a kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén — köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl.

Egy egész család vált a légikatasztrófa áldozatává

A kenyai repülőgép-baleset áldozatai között van a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula, valamint felesége és két kiskorú gyermeke is. A sportvezetővel együtt utazott a család bébiszittere, valamint a férfi testvére és annak férje is – utóbbi házaspár gyerekei Magyarországon maradtak.