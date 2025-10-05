Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő videón a Citroën, ami mindent letarolt, de a sofőrje mintha észre se vette volna

Megdöbbentő jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera Budapesten, a Fogarasi úton október elsején. A Citroën vezetője több közlekedési táblát is letarolt.
A BpiAutósok.hu egyik olvasója küldte be azt a fedélzetikamera-felvételt, amelyen az látszik, amint egy fekete Citroën sofőrje fényes nappal letarolt két közlekedési táblát a Fogarasi úton, majd mintha mi sem történt volna, továbbhajtott.

Mindent letarolt, ami szembejött, a BRFK eljárást indított az ügyben 
Fotó: BpiAutósok.hu

Bár első látásra valószínűsíthető lenne, hogy az elképesztő manővert rosszullét okozta, azonban a beküldő szerint a Citroën fiatal sofőrje valószínűleg a telefonjával babrálhatott, ez vonhatta el a figyelmét.

A felvétel készítője úgy fogalmazott:

Már korábban, a Nagy Lajos király utcai kereszteződés előtt is a telefonjával volt elfoglalva, hosszú ideig állt egy helyben a külső sávban, feltartva a forgalmat. Majd a kereszteződés után index nélkül váltott sávot előttem, és kidöntött két táblát. Nem látszik a videón, de az autó elejének a fele leszakadt, ennek ellenére mintha mi sem történt volna, folytatta az útját. A második lámpánál tudtam utolérni és megkérdezni, hogy egyáltalán felfogta, mit csinált?! Fiatal ételfutár srác volt.

Kifizeti, amit letarolt

A portál azt közölte, hogy a kamerafelvétel alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított az ügyben.

Megírtuk, hogy október 6. és 12. között az ország egész területére kiterjedő közelekedésbiztonsági akciót tart a rendőrség, melynek során elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd. A részletekért kattintson ide.

 

 

