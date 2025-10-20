Lezuhant egy férfi a bútoráruház tetejéről

Súlyos munkahelyi baleset történt hétfő délelőtt Egerben. Lezuhant egy férfi egy épület tetejéről.
Az Egerben, Felnémeten álló Európa Bútorház tetején dolgozott egy munkás október 20-án, amikor lezuhant. A Heol.hu információi szerint súlyos koponyasérülésekkel vitte kórházba a férfit egy mentőhelikopter.
Vizsgáljuk a baleset körülményeit"
– mondta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a lapnak a munkahelyi balesettel kapcsolatban.
