Lezuhant egy férfi a bútoráruház tetejéről

Az Egerben, Felnémeten álló Európa Bútorház tetején dolgozott egy munkás október 20-án, amikor lezuhant. A Heol.hu információi szerint súlyos koponyasérülésekkel vitte kórházba a férfit egy mentőhelikopter.

Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Vizsgáljuk a baleset körülményeit"

– mondta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a lapnak a munkahelyi balesettel kapcsolatban.

Lezuhant egy szerkezeti elem, belehalt egy ember

Debrecenben egy betondarab esett egy férfi fejére, nem élte túl. Azóta a ház közelébe se mernek menni a szomszédok. Az esetről bővebben olvashat ebben a cikkünkben az Origo.hu oldalán.