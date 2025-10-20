Lezuhant egy férfi a bútoráruház tetejéről

Hírlevél

Súlyos munkahelyi baleset történt hétfő délelőtt Egerben. Lezuhant egy férfi egy épület tetejéről.
munkahelyi balesetMunkáslezuhantbalesetmegsérültrendőrségEger

Az Egerben, Felnémeten álló Európa Bútorház tetején dolgozott egy munkás október 20-án, amikor lezuhant. A Heol.hu információi szerint súlyos koponyasérülésekkel vitte kórházba a férfit egy mentőhelikopter.

Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről
Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Vizsgáljuk a baleset körülményeit"

 – mondta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a lapnak a munkahelyi balesettel kapcsolatban.

Lezuhant egy szerkezeti elem, belehalt egy ember

Debrecenben egy betondarab esett egy férfi fejére, nem élte túl. Azóta a ház közelébe se mernek menni a szomszédok. Az esetről bővebben olvashat ebben a cikkünkben az Origo.hu oldalán.

 

