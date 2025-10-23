Hírlevél

Lezuhant egy munkás egy 4 méteres emelvényről a nemzeti ünnepen

Munkahelyi balesetben halt meg egy középkorú férfi Erdélyben csütörtökön. Lezuhant egy munkás, aki egy sepsiszentgyörgyi oktatási intézmény felújítási munkálataiban vett részt.
Október 23-án, csütörtökön nem sokkal dél után tudták meg a román rendőrök, hogy baleset érte az egyik építőipari cég alkalmazottját. A bejelentő közölte: lezuhant egy munkás egy állványról egy oktatási intézménynél Sepsiszentgyörgyön - tudta meg a Szekelyhon.ro.

Lezuhant egy munkás egy állványról a nemzeti ünnepen
Lezuhant egy munkás egy állványról a nemzeti ünnepen (illusztráció)
Fotó: Yury Kim/Pexels.com

Az 54 éves férfi rossz helyre lépett a 4 méteres emelvényen és elvesztette az egyensúlyát, amitől leesett és meghalt.

A székelyek hírportáljánál úgy tudják, gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult nyomozás a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Lezuhant egy munkás egy bútoráruház tetejéről

Az Egerben, Felnémeten álló Európa Bútorház tetején dolgozott egy munkás október 20-án, amikor lezuhant. Súlyos koponyasérülésekkel vitte kórházba a huszas éveiben járó férfit egy mentőhelikopter. Részletekért kattintson ide!

 

