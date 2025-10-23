Lezuhant egy munkás egy 4 méteres emelvényről a nemzeti ünnepen

Október 23-án, csütörtökön nem sokkal dél után tudták meg a román rendőrök, hogy baleset érte az egyik építőipari cég alkalmazottját. A bejelentő közölte: lezuhant egy munkás egy állványról egy oktatási intézménynél Sepsiszentgyörgyön - tudta meg a Szekelyhon.ro.

Lezuhant egy munkás egy állványról a nemzeti ünnepen (illusztráció)

Fotó: Yury Kim/Pexels.com

Az 54 éves férfi rossz helyre lépett a 4 méteres emelvényen és elvesztette az egyensúlyát, amitől leesett és meghalt.

A székelyek hírportáljánál úgy tudják, gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult nyomozás a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságon.

