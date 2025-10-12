8 éves gyermeket kényszerített bűncselekmény elkövetésére az apja

Egy gyulai férfi súlyosan megszegte a szülői kötelezettségeit, amikor 8,5 éves fiát lopásra kényszerítette – írta meg a a Beol.hu.

Egy apa lopásra vette rá 8,5 éves fiát, amikor egy másik vásárló elejtette a bankjegyet (illusztráció)

Forrás: Freepik

Lopásra vette rá kisfiát

Tavaly október 12-én a férfi, élettársa és közös gyermekük egy gyulai áruházban vásároltak. Az önkiszolgáló kasszáknál a férfi észrevette, hogy egy vásárló zsebéből véletlenül a földre, egy polc alá esett egy 20 ezer forintos bankjegy. Az apa arra kérte fiát, hogy miután ő „véletlenül” elejti a kulcscsomóját, tegyen úgy, mintha azt venné fel, de közben szerezze meg a földre esett bankjegyet, és rejtse el a zsebében. A gyerek engedelmeskedett, felvette a pénzt és elrejtette nadrágja zsebében, azután az áruházból együtt távoztak. Később a fiú a bankjegyet átadta apjának.

A férfi súlyosan megszegte szülői kötelességeit, amikor 8,5 éves gyermekét arra ösztönözte, hogy egy másik vásárló által elejtett húszezrest ellopjon.

Az apa ezzel veszélyeztette a kiskorú erkölcsi és értelmi fejlődését – hívta fel a figyelmet a Békés Vármegyei Főügyészség. Az ügyészség kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a 32 éves férfi ellen, aki közérdekű munkára számíthat. Az eljárás során a férfi postai úton megtérítette a 20 ezer forintos kárt a sértettnek.

