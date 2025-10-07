Cigiért lopta el a bringát, amit a Facebookon árult, gyorsan le is bukott a tolvaj

Hiába gondolta, hogy senkinek sem tűnik fel, a 16 éves zalai srác gyorsan lebukott, miután elcsent egy biciklit Lentiben. A fiú a Piac tér mögötti tárolóból vitt el egy lezáratlan bringát, mindezt azért, hogy eladhassa és a lopás után legyen miből cigarettát vásárolnia – írta a Zaol.hu.

A lopás hamar kiderült, a rendőrök elfogták a tolvajt

Fotó: pixabay

A lopás nem hozott túl sok hasznot

A fiatal a lopott kerékpárt közösségi oldalán hirdette meg, ahol egyik ismerőse 6000 forintért le is csapott rá. Csakhogy a sztori itt vett egy fordulatot, ugyanis a vevő az interneten belefutott egy bejegyzésbe, amelyben az eredeti tulajdonos a biciklijét kereste.

A vevő nem tétlenkedett, azonnal felvette a kapcsolatot a gazdával, visszaszolgáltatta neki a bringát, majd szólt a rendőröknek is. A lenti járőrök elfogták a fiút, akit előállítottak és kihallgattak.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal lopás vétsége miatt áll bíróság elé. A bicikli visszakerült a tulajdonosához, a fiúnak viszont alighanem hosszú ideig nem lesz kedve belekezdeni a bicikli bizniszbe.

Még mindig előkerül olykor az az eset is, amikor hasonlóképp biciklit loptak tolvajok, majd átfestették a kétkerekűt, mert azt hitték úgy, majd nem fognak lebukni.