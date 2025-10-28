Döntés született a visszaeső tolvaj ellen – négy nyomozás is folyik ellene

Nem tanult korábbi hibáiból az a fiatal tatabányai férfi, akit ismét a rácsok mögé juttattak a hatóságok. Az autólopással is gyanúsított fiatalember már korábban is bűnösnek bizonyult: a Tatabányai Járásbíróság 2025 áprilisában fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte több rendbeli rongálás, lopás és egyéb vagyon elleni bűncselekmény miatt - számolt be róla a Kemma.hu.

Fotó: Bastian Pudill/Unsplash

Nem csak lopás miatt folyik az eljárás

Most újabb ügyekkel bővült a bűnlajstroma. Jelenleg négy külön nyomozás is folyik ellene. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi augusztus végén egy tatabányai lépcsőházból lopott el egy körülbelül nyolcvanezer forint értékű kerékpárt. Néhány héttel később két személygépkocsi is eltűnt, amelyeket szintén ő vitt el, az egyik járműre hamis rendszámot szerelt, hogy megtévessze a rendőröket, a másikat pedig Környén hagyta hátra, miután nem tudta tovább vezetni. Az autók összértéke közel kilencszázezer forint volt. A férfit végül a rendőrök elfogták, a Tatabányai Járásbíróság pedig a bűnismétlés veszélye és az eljárás sikeres lefolytatásának érdekében egy hónapra elrendelte a letartóztatását. A döntés jogerős, mivel az ügyész, a védő és az elkövető is tudomásul vette a határozatot.

Nem ez az első alkalom, hogy a tolvaj hasonló ügy miatt került börtönbe. Korábban több rendbeli rongálás, közokirattal visszaélés, lopás, jármű önkényes elvétele és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt ítélték el, összesen kilenc hónap fiatalkorúak fogházára.

