Embervadászat: a nyílt utcán lőttek rá egy nőre Debrecenben

Rálőttek egy fiatal nőre szombat este Debrecenben. A húszas éveiben járó lány munkából biciklizett haza egy forgalmas úton, amikor egy mozgó autóból leadták a lövést - írja a Tények riportjára hivatkozva a Haon.hu. A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak, majd lassítás nélkül elmenekültek.

Egy autóból dördül a lövés szombat este Debrecenben

A fotó illusztráció: Pexels.com

A meglőtt nő a TV2 hírműsorának azt mondta, hogy a támadói vadásztak rá. Felidézte: az egyik piros lámpánál feltűnt neki egy autó, amiben többen ültek, és a motorját erősen túráztatták. Ám ekkor még nem sejtette, hogy pillanatokkal később rálőnek a kocsiból.

Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam és az oldalamat találták el a járműből. Borzasztóan fájt. Szerintem célzottan engem, mert nem volt más sem a környékemen, autó sem volt sok az úton, tehát úgy gondolom, kifejezetten rám céloztak vele

– mesélte el a megrázó részleteket a fiatal nő.

Elmondta azt is, hogy a lövés után éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén.

A megrémült áldozat sajnos nem tudta megjegyezni az autó rendszámát, de hívta a rendőröket, akik végigjárták a környéket, ám nem találták meg a kocsit.

A Tények riportját megtekintheti erre a linkre kattintva.

