Minden bevetettek, ennek ellenére még mindig nem találják az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót

Egész hétvégén keresték az eltűnt szombathelyi családapát, de ezidáig nem sikerült a nyomára bukkani. Október 20-án, hétfőn mintha a föld nyelte volna el Lukóczki Lászlót, azóta egyre többen keresik, mégsem sikerült megtalálniuk – írja a Vaol.hu.

Lukóczki László lassan már egy hete tűnt el nyomtalanul Fotó: Police.hu

Eltűnt Lukóczki László

Ahogy azt az Origo is megírta, a lassan már egy hete eltűnt 31 éves férfit egyre többen keresik, és nagyon várja haza a kislánya és a párja. Családtagjai szerint a múlt hétvégén nagyon zavartan viselkedett. Azelőtt a családcentrikus családapa mindig sietett haza a szeretteihez, viszont október 20-án 11 óra körül rejtélyes körülmények között tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából.

A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől

– nyilatkozta a testvére.

Az Origo arról is beszámolt, hogy a férfi az eltűnése napján balesetet okozott, ami miatt elvették a jogosítványát. Lászlót a rendőrök láthatták utoljára, a baleset estéjén még működött a telefonja, azonban már azon sem lehet elérni, ki van kapcsolva.

A Vas vármegyei hírportál most arról számolt be, hogy szombaton és vasárnap sokan indultak megkeresni a férfit.

Szombaton civilek, polgárőrök és mentőcsapatok keresték az eltűnt vasi férfit, akiről hétfő óta nem tudni semmit. Munkatársunk drónnal kapcsolódott be a keresésbe, de az akció szombaton sikertelen volt. Vasárnap 10 óra környékén indult újabb akció, ismét sokan gyűltek össze, hogy megtalálják Lászlót. A Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése közösségi oldalon vasárnap este megosztott bejegyzés szerint azonban a mai akció sem vezetett sikerre, ma sem találták meg az eltűnt szombathelyi férfit. A poszt szerint a keresőcsapatok a városban jártak a Parkerdő újabb területein, a Huszár úti laktanya elhagyott épületeiben, a városi hidak környékén, a Szent Márton temető környékén, valamint a szintén elhagyott Gothard-kastélynál is

– írta a hírportál.