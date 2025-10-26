Minden bevetettek, ennek ellenére még mindig nem találják az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót

Egész hétvégén keresték az eltűnt szombathelyi családapát, de ezidáig nem sikerült a nyomára bukkani. Október 20-án, hétfőn mintha a föld nyelte volna el Lukóczki Lászlót, azóta egyre többen keresik, mégsem sikerült megtalálniuk – írja a Vaol.hu.
Eltűnt Lukóczki László
Ahogy azt az Origo is megírta, a lassan már egy hete eltűnt 31 éves férfit egyre többen keresik, és nagyon várja haza a kislánya és a párja. Családtagjai szerint a múlt hétvégén nagyon zavartan viselkedett. Azelőtt a családcentrikus családapa mindig sietett haza a szeretteihez, viszont október 20-án 11 óra körül rejtélyes körülmények között tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából.
A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől
– nyilatkozta a testvére.
Az Origo arról is beszámolt, hogy a férfi az eltűnése napján balesetet okozott, ami miatt elvették a jogosítványát. Lászlót a rendőrök láthatták utoljára, a baleset estéjén még működött a telefonja, azonban már azon sem lehet elérni, ki van kapcsolva.
A Vas vármegyei hírportál most arról számolt be, hogy szombaton és vasárnap sokan indultak megkeresni a férfit.
Szombaton civilek, polgárőrök és mentőcsapatok keresték az eltűnt vasi férfit, akiről hétfő óta nem tudni semmit. Munkatársunk drónnal kapcsolódott be a keresésbe, de az akció szombaton sikertelen volt. Vasárnap 10 óra környékén indult újabb akció, ismét sokan gyűltek össze, hogy megtalálják Lászlót. A Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése közösségi oldalon vasárnap este megosztott bejegyzés szerint azonban a mai akció sem vezetett sikerre, ma sem találták meg az eltűnt szombathelyi férfit. A poszt szerint a keresőcsapatok a városban jártak a Parkerdő újabb területein, a Huszár úti laktanya elhagyott épületeiben, a városi hidak környékén, a Szent Márton temető környékén, valamint a szintén elhagyott Gothard-kastélynál is
– írta a hírportál.
Egyelőre nem jártak sikerrel.
Lukóczki László 166-170 cm magas, vékony, rövid a haja és általában körszakállat visel, bal csuklóján pedig mindig egy sötét gyöngyökből álló karkötő van. Eltűnésekor fekete DRK szett volt rajta, egy melegítőnadrág és egy felső, amihez fekete cipőt vett fel.
