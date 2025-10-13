Ez sokba fog kerülni: Audi ütközött Mercedesszel – képek

Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai és a helyi hivatásos tűzoltók is Balassagyarmatra siettek, arra a sarokra, ahol két luxusautó ütközött egymással - írta meg a Nool.hu. Ahogy a helyszínei képekről kiderül, a sofőröknek mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk a baleset után.

A balesetben Merci és Audi törtek össze csúnyán

Forrás: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Luxusautók balesete

"A helyi hivatásos tűzoltók és az Ipoly-völgyi Különleges Mentők önkéntesei áramtalanították a járműveket" - közölte a helyi újságírókkal Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője. Emellett volt még egy feladatuk, a félpályára terelt forgalmat is irányítaniuk kellett.

Luxusautók balesete

Forrás: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A két autóban összesen négyen utaztak.

Ember nem sérült meg, csak az Audi és a Mercedes karosszériára.

Jelentős anyagi kár keletkezett.

Durva, hogy mi maradt a BMW-ből, hatalmas karambol a 21-esen – helyszíni képekkel és videóval, kattintson ide!