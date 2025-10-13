Hírlevél

Ez sokba fog kerülni: Audi ütközött Mercedesszel – képek

Egy karambolhoz siettek a hatóságok Balassagyarmatra. Luxusautók ütköztek össze, mutatjuk a képeket.
Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai és a helyi hivatásos tűzoltók is Balassagyarmatra siettek, arra a sarokra, ahol két luxusautó ütközött egymással - írta meg a Nool.hu. Ahogy a helyszínei képekről kiderül, a sofőröknek mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk a baleset után. 

luxusautók balesete
A balesetben Merci és Audi törtek össze csúnyán
Forrás: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Luxusautók balesete

"A helyi hivatásos tűzoltók és az Ipoly-völgyi Különleges Mentők önkéntesei áramtalanították a járműveket" - közölte a helyi újságírókkal Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője. Emellett volt még egy feladatuk, a félpályára terelt forgalmat is irányítaniuk kellett.

Luxusautók balesete
Luxusautók balesete
Forrás: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A két autóban összesen négyen utaztak. 

Ember nem sérült meg, csak az Audi és a Mercedes karosszériára. 

Jelentős anyagi kár keletkezett. 

