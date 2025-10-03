Baleset érte az M1-esre rohanó tűzoltóautót

A pénteki nap baljósan alakult az autópályák tekintetében. Az M1-es autópályára rohant volna az a tűzoltócsapat, amely érintett abban a balesetben, amiről a Kisalfold.hu tájékoztatta a nyilvánosságot.

Az újabb pénteki káoszban az M1-es autópálya az érintett

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Az M1-es sztrádára rohant volna tüzet oltani

Riasztották a győri tűzoltókat az M1-es autópályára, ahol egy jármű kigyulladt. A megyeszékhelyen, a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében

a tűzoltóautó összeütközött egy kocsival.

Információink szerint a balesetben az autó sofőrje könnyebben sérült meg.

"A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson" - írta meg a Kisalföld.hu.

Ahogy arról már pénteken beszámoltunk, az M3-ason is 3 kilométeres dugó alakult ki. Részletek az Origóra kattintva olvashatóak. Meg az M5-ös is elesett már kora reggel.