Rendkívüli

Sokkoló térkép: ezeket a városokat bombáznák le az ukránok

M1-es

Baleset érte az M1-esre rohanó tűzoltóautót

Megérkezett péntekre a harmadik csapás! Az M1-es autópályára rohant volna egy tűzoltóautó, amikor ütközött egy autóval.
A pénteki nap baljósan alakult az autópályák tekintetében. Az M1-es autópályára rohant volna az a tűzoltócsapat, amely érintett abban a balesetben, amiről a Kisalfold.hu tájékoztatta a nyilvánosságot.

M1-es
Az újabb pénteki káoszban az M1-es autópálya az érintett
Fotó: Illusztráció/Unsplash

Az M1-es sztrádára rohant volna tüzet oltani

Riasztották a győri tűzoltókat az M1-es autópályára, ahol egy jármű kigyulladt. A megyeszékhelyen, a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében

 a tűzoltóautó összeütközött egy kocsival. 

Információink szerint a balesetben az autó sofőrje könnyebben sérült meg.

"A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson" - írta meg a Kisalföld.hu.

Ahogy arról már pénteken beszámoltunk, az M3-ason is 3 kilométeres dugó alakult ki. Részletek az Origóra kattintva olvashatóak. Meg az M5-ös is elesett már kora reggel

 

