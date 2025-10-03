Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

M3-as autópálya

Hatalmas torlódás az M3-ason: reggel óta áll a kocsisor

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Péntek reggel is beállt az egyik legforgalmasabb autópálya, durva, mekkora a torlódás. Aki péntek délelőtt az M3-as autópályát veszi igénybe, számoljon a jelentős fennakadásokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M3-as autópályapéntekmenetidőnövekedésMKIF Zrtkocsisorfigyelmeztetésfennakadástorlódás

Már a reggeli órákban 3 km-es kocsisor lassította le a forgalmat az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között is  – hívja fel az arra közlekedők figyelmét a Heol.hu.

M3-as
Már megint belassult az M3-as autópálya Fotó: Nool.hu

Bekeményített az M3-as

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint mindenki készüljön fel a menetidő jelentős meghosszabbodására, amennyiben ráhajt az M3-as autópályára.

Szeptember közepén egy súlyos karambol okozott jelenős fennakadásokat az M3-ason. Ezen a napon egy halálos baleset is történt, amiről az Origo is beszámolt az egyik korábbi cikkében. Ha kíváncsi arra, hogy milyen balesetek történtek azon a gyászos pénteki napon, látogasson el az oldalunkra, itt elolvashatja!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!