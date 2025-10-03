Hatalmas torlódás az M3-ason: reggel óta áll a kocsisor

Már a reggeli órákban 3 km-es kocsisor lassította le a forgalmat az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között is – hívja fel az arra közlekedők figyelmét a Heol.hu.

Már megint belassult az M3-as autópálya Fotó: Nool.hu

Bekeményített az M3-as

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint mindenki készüljön fel a menetidő jelentős meghosszabbodására, amennyiben ráhajt az M3-as autópályára.

