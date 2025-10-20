Hatalmas sűrű füst gomolyog az M4-esen, menet közben gyulladt ki egy autó

Hatalmas károkat okoztak a lángok, menet közben gyulladt ki egy autó. Az M4-es autóút 48-as kilométerénél, Pilis közelében hatalmas füst okozott fennakadásokat. Az autót elborították a tűznyelvek, teljesen kiégett a jármű. A Szoljon.hu sokkoló képeket osztott meg a baleset helyszínéről.

Menet közben kapott lángra az M4-esen Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala

Szénné égett az autó az M4-esen

Nem mindennapi baleset akasztotta meg a forgalmat az M4-es autóúton, amelyen egy autó menet közben hirtelen lángra kapott. Riasztani kellett a tűzoltókat.

Menet közben csaptak fel a lángok egy gépkocsi motorterében vasárnap délután az M4-es autóút 48-as kilométerénél, Pilis közelében. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes egészében égett

– áll a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

