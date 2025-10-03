Péntek reggeli káosz, beállt az M5-ös is

Baleset akasztotta meg a forgalmat péntek reggel az M5-ös autópályán. Egy autó a szalagkorlátba csapódott, jelentősen lelassult a közlekedés – figyelmeztetett a Baon.hu.

7 km-es torlódás alakult ki az M5-ös szrádán is. Egy személyautó a szalagkorlátba vágódott Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Baon.hu)

Beállt az M5-ös

Az M5-ös autópálya 45-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Újhartyánál szanaszét hevernek a összetört karosszériaelemek.

Egy autó sofőrje elvesztette az uralmát a járműje felett, és nekiment a sztráda melletti szalagkorlátnak.

Az érintett szakaszon rendőrök irányítják a forgalmat.

A helyszínre érkező dabasi tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. Személyi sérülésről egyelőre nincsenek információink.

A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki, ami már eléri a 7 km-t.

