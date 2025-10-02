A mánfai gyilkos 9 centis késsel végezte ki az élettársát

Immár másodfokon is elítélte a bíróság azt a férfit, aki könyörtelenül végzett az élettársával. A mánfai gyilkos ügyében kedden született jogerős ítéletet. A Bama.hu osztotta meg a bűneset részleteit, amelyek egy megrázó családi dráma mögé engednek bepillantást.

A mánfai gyilkos hosszú évekre a rácsok mögé kerül

Fotó: Török János/Bama.hu

A mánfai gyilkos végzetes tette

A vádlott és az áldozat 2014-ben ismerkedtek meg. Hamarosan összeköltöztek, két gyereket neveltek, közülük az egyik közös gyermek volt. Az életüket folyamatos anyagi nehézségek jellemezték, ezért a nő többször is megemlítette, hogy visszatérne a korábbi megélhetési forrásához,

és újból prostitúcióból tartaná fenn magát.

A férfi ezt hevesen ellenezte, ezért a nő elköltözött tőle, de egy idő múltán visszatért.

2021-ben összeházasodtak.

2021 és 2022 folyamán a férfi több alkalommal is említette a nőnek, hogy őt valaki az interneten folyamatosan figyeli, és utasításokat ad neki. Ezek az utasítások főleg arra irányultak, hogy ölje meg a nőt.

A gyilkosság napja

Ebben az időszakban egyre gyakrabban törtek ki köztük durva veszekedések, és a nő fejében többször is megfordult, hogy végleg elhagyja a férfit. De valamiért sosem tudta magát erre rászánni.

2022. november 29-én a nő végül az apósához fordult segítségért. Az após leült velük megbeszélni a problémáikat. De ahogy kitette a lábát a házból, a házastársak újból egymásnak esek. A veszekedés tettlegességig fajult, melynek során a férfi felkapott egy 9 cm-es pengéjű konyhakést, és a nőt fejen szúrta.

A kés a nő bal fülénél hatolt a tarkójába, azonnal meghalt.

A mánfai gyilkost a Pécsi Törvényszék emberölés bűntette miatt 12 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott fellebbezett. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla jóváhagyta az elsőfokú döntést, ami így jogerőssé vált.

