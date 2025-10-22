Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gerenda

,,Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe" – hat év után megszólalt a csányi mászókabalesetben megvádolt óvónő

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hat év hallgatás után megszólalt az óvónő, aki a tragédia idején az intézmény vezetőjeként dolgozott. A csányi mászókabaleset ügyében a polgármestert és az óvoda volt vezetőjét gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gerendaóvódacsányi mászókabalesetkislánybalesetóvónőtragédiainterjú

2019 őszén az akkor hatéves Radics Mercédesz az óvónők engedélyével felment az udvari mászókára, ahol a szerkezet felborult: a gerenda a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset ügyében gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják a település polgármesterét és az óvoda korábbi vezetőjét. Az ügyészség szerint tisztában voltak azzal, hogy a játszótéri eszköz életveszélyes állapotban van, mégsem intézkedtek a használatának megtiltásáról. Mindketten tagadják felelősségüket, az ügyben a Hatvani Járásbíróság várhatóan novemberben hirdet ítéletet - számolt be róla a Borsonline.hu.

A csányi mászókabalesetben elhunyt kislányra évekkel a tragédia után is gondol az óvónő.
A csányi mászókabalesetben elhunyt kislányra évekkel a tragédia után is gondol az óvónő.
Forrás: Bors 

Megszólalt az óvónő a mászókabaleset után

Most az intézményvolt vezetője, Ágnes, adott exkluzív interjút a Borsnak. Beszélt arról, hogy azóta sem tud ugyanúgy élni, a felelősség, a bűntudat, a fizikai-lelki tünetek mind megjelentek az életében. 

Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe Mercike. Ez ugyanúgy igaz azokra, akik akkor velem együtt az óvodában dolgoztak és átélték a tragédiát. Leromlott az egészségem, rossz a vércukorszintem, és az idegeim is kimerültek

 – mondja Ágnes, aki ma már másik óvodában dolgozik, de azt nem árulta el, milyen munkakörben.  Az interjúból kiderül: aznap gyakorlati munkát végzett másik csoportnál, amikor kolléganője futva érkezett az irodába: „Baj van, Ági!” – emlékszik vissza. Az óvónő azonnal a helyszínre rohant, érkezett a mentő is, akik átvették az irányítást, de a tragédia bekövetkezett. 

Kirohantam. Amire kiértem, már levették a gerendát Mercike fejéről. Próbálták megállapítani, hogy milyen sérüléseket szenvedett, igaz, pánikba estek, és megtorpantak. A diszpécser utasításait követtem, így megtapogattam a pulzusát. Időközben megérkezett a háziorvos, majd a mentők is, így átvették tőlünk az életmentést

 – részletezte az óvónő, aki feltételezte, hogy minden rendben lesz.

A kislány azóta elhunyt nagypapája később dühösen arról érdeklődött, mi történt a kislánnyal. Akkor még senki sem tudta, hogy már késő. Amíg az óvónő a gyermek életéért küzdött, a kislány szeme még nyitva volt.

Sosem fogom megtudni, hogy hallotta-e, amit mondtam neki 

– fejezte be Ágnes.

A történtek két felelőse mindent tagad, az ügyben novemberben hozhat ítéletet a Hatvani Járásbíróság. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!