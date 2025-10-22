,,Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe" – hat év után megszólalt a csányi mászókabalesetben megvádolt óvónő

2019 őszén az akkor hatéves Radics Mercédesz az óvónők engedélyével felment az udvari mászókára, ahol a szerkezet felborult: a gerenda a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset ügyében gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják a település polgármesterét és az óvoda korábbi vezetőjét. Az ügyészség szerint tisztában voltak azzal, hogy a játszótéri eszköz életveszélyes állapotban van, mégsem intézkedtek a használatának megtiltásáról. Mindketten tagadják felelősségüket, az ügyben a Hatvani Járásbíróság várhatóan novemberben hirdet ítéletet - számolt be róla a Borsonline.hu.

A csányi mászókabalesetben elhunyt kislányra évekkel a tragédia után is gondol az óvónő.

Forrás: Bors

Megszólalt az óvónő a mászókabaleset után

Most az intézményvolt vezetője, Ágnes, adott exkluzív interjút a Borsnak. Beszélt arról, hogy azóta sem tud ugyanúgy élni, a felelősség, a bűntudat, a fizikai-lelki tünetek mind megjelentek az életében.

Nincs olyan nap, hogy ne jusson eszembe Mercike. Ez ugyanúgy igaz azokra, akik akkor velem együtt az óvodában dolgoztak és átélték a tragédiát. Leromlott az egészségem, rossz a vércukorszintem, és az idegeim is kimerültek

– mondja Ágnes, aki ma már másik óvodában dolgozik, de azt nem árulta el, milyen munkakörben. Az interjúból kiderül: aznap gyakorlati munkát végzett másik csoportnál, amikor kolléganője futva érkezett az irodába: „Baj van, Ági!” – emlékszik vissza. Az óvónő azonnal a helyszínre rohant, érkezett a mentő is, akik átvették az irányítást, de a tragédia bekövetkezett.

Kirohantam. Amire kiértem, már levették a gerendát Mercike fejéről. Próbálták megállapítani, hogy milyen sérüléseket szenvedett, igaz, pánikba estek, és megtorpantak. A diszpécser utasításait követtem, így megtapogattam a pulzusát. Időközben megérkezett a háziorvos, majd a mentők is, így átvették tőlünk az életmentést

– részletezte az óvónő, aki feltételezte, hogy minden rendben lesz.

A kislány azóta elhunyt nagypapája később dühösen arról érdeklődött, mi történt a kislánnyal. Akkor még senki sem tudta, hogy már késő. Amíg az óvónő a gyermek életéért küzdött, a kislány szeme még nyitva volt.

Sosem fogom megtudni, hogy hallotta-e, amit mondtam neki

– fejezte be Ágnes.