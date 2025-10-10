Hatéves kislány vesztette életét, amikor rázuhant egy mászóka

A hatéves Radics Mercédesz 2019 őszén két társával együtt felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra, amely nem bírta el a gyerekeket, ezért kidőlt. Az eszköz gerendája a kislány koponyáját találta el, Mercédesznek esélye sem volt a mászókabaleset túlélésére. A bíróság most megállapította, hogy kinek van felelőssége a tragédiában - írta meg a Heol.hu.

A csányi mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A Heves vármegyei hírportál arról tájékoztat, hogy a nyomozás során kiderült, az óvoda vezetői pontosan tudták, hogy a játék javításra szorul, azonban nem gondoskodtak az eltávolításáról, inkább áthelyezték egy másik területre.

Az eszköz itt csupán a két lábán állt a homokban, a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A lábazat viszont idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre.

A mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat, az összesereglett embereket éppen a gyászoló szülők intették nyugalomra.

Ítélet született a sérelemdíj-perben, de a mászókabaleset ügye ezzel még nem ért véget

A tragédia sérelemdíj-perében október 2-án, a Hatvani Járásbíróság közbenső – nem jogerős – ítéletet hozott. A Borsonline.hu arról arról számolt be, hogy a bíróság megállapította, az óvodának, mint alperesnek teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben. Az összegszerűségről azonban csak a jogerős közbenső ítélet után születik döntés, a család nagyságrendileg 70 millió forintot követel.

A tragédia okozásával a falu polgármesterét, illetve az óvoda akkori vezetőjét vádolják.

Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a mászóka veszélyes, ám nem gondoskodtak az eltávolításáról. A Bors információi szerint októberben, a büntetőperben is elsőfokú ítélet várható.

