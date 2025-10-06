Megőrzött egy darabot meggyilkolt kislánya holttestéből a gyulai asszony

2001. február 20-án Gyula belvárosában, a 44-es számú főút melletti csatorna partján, a nádasban emberi csontokat találtak. Nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, hogy az 1998. január 14-én meggyilkolt gyulai kislány, Szathmáry Nikolett került elő holtan. A 7 éves gyerek az eltűnése napján is arra indult haza, amerre általában szokott táncóra után. Csakhogy ezen a napon a művelődési házból hazáig tartó úton nyoma veszett. Utoljára a helyi gyermekorvos látta, akivel az ABC-ig együtt sétált, onnan viszont már egyedül folytatta az útját és sosem ért haza. A földi maradványok azonosítása mellett 24 éve az is egyértelművé vált, hogy megölte valaki.

Holtteste ugyan előkerült, de gyilkosa máig ismeretlen. A Borsnak nyilatkozó asszony nem lelte meg a lelki nyugalmát, nagyon szeretné megtalálni azt, aki megölte a kislányát.

Az első három évben az hajtott, hogy megtaláljam. Így éltem túl a borzalmakat, de semmi nyom nem volt. Mindenkit kihallgatott a rendőrség. Engem, meg a nagyobbik fiamat hazugságvizsgálóra is rátettek. Semmi használható nyom nem volt, amin elindulhattak volna "

- idézte fel a lapnak Iszály-Szilágyi Edit.

Volt szó arról, hogy esetleg szexuálisan bántalmazhatták és utána ölték meg. A legborzalmasabb, hogy nem tudjuk mi történt, de nem adom fel a keresést, amíg élek."

- tette hozzá Szathmáry Nikolett édesanyja, aki kislánya egyik csigolyáját megtartotta, egy ékszerdobozba tette. Azt mondja, így olyan, mint mintha mindig vele.

