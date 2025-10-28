Ijesztő dolog derült ki a helyről, ahol a magyar újságíró meghalt

Ha nem megfelelőek a körülmények és egy hegyi szakasz nem járható, akkor a túrázóknak bölcsebb visszafordulni a menedékházba vagy módosítani a tervezett útvonalat. A korszerű térképek és mobilalkalmazások segítségével egy esetleges baleset esetén a mentőcsapatok is könnyebben megtalálhatják azt, aki bajba került - mondta a Blikknek a Magas-Tátrát jól ismerő, 30 évnyi hegymászói rutinnal rendelkező Drozda Sándor, aki több mentőcsapatnak is tagja azután, hogy egy magyar újságíró meghalt túrázás közben.

Török Viktor a Magas-Tátrában meghalt

Fotó: m4sport.hu

Sajnos, azon a környéken, ahol a mostani tragédia is történt, minden évben meghal valaki"

- mondta, majd hozzátette: akinek nincs külön jogosultsága rá, csak és kizárólag a kijelölt útvonalon haladhat a nyitott időszakban. November közepétől pedig a magasabb, nehezebb szakaszokat, a turistaútvonalaknak durván a felét, a balesetek elkerülése miatt lezárják.

A hely, ahol egy magyar újságíró meghalt

Ahogy megírtuk, a 41 éves Török Viktor Szlovákiában, a Magas-Tátrában lévő Téry menedékház közelében halt meg szerelme szeme láttára. Letért a kijelölt túraútvonalról, mert nem találta elég biztonságosnak.

Ahol végül át akart menni, ott megcsúszott és a megáradt patak magával ragadta.

Próbáltak neki segíteni hegyimentők, még drónokat és kutyás mentőegységeket is bevetettek, de a rossz időjárás nehezítette a mentést. Másnap találták meg a férfi holttestét, amikor alacsonyabb volt a víz. Török Viktor a Magyar Televíziónak dolgozott sportújságíróként, de részt vett a Magyar Labdarúgó-szövetség, a kézilabda Európa-bajnokság és a vízilabda Eb kommunikációs munkájában is. Kollégái és barátai szenvedélyes, segítőkész, mosolygós emberként őrzik meg az emlékeikben.