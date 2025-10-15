Megint holttestet találtak a Balatonnál

Október 13-án ásták ki egy ember csontjait a földből a Balatonnál - vette észre a Sonline.hu. A Police.hu-n található körözési adatlap szerint 10 óra 5 perckor érkezett meg a holttesthez a körzeti orvos.

Holttestet találtak a Balatonnál

Elsődleges véleménye alapján koponya csontdarabok, comb csont darabok, állkapocs csontok, és borda csont. 6 db koponya csont, 2 db comb csont, 1 db állkapocs csont, és 1 db borda csont. a csontok megítélése alapján 50 évnél biztosan régebbiek"

- olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrök azt kérik, ha tud valamit erről a holttestről, jelentkezzen a Siófoki Rendőrkapitányságon. Akár személyesen is tehet bejelentést a 8600 Siófok, Sió utca 12-20. szám alatt, de hívhatja is őket a 36 (84) 519 - 150-es telefonszámon.

Egy másik holttest

