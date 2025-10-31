Hírlevél

Nem fogja elhinni, mit találtak a fiatalon meghalt doktornő szervezetében

Propofolt találtak a szervezetében annak a fiatal doktornőnek, aki a héten halt meg ügyelet után. Most arra próbálnak rájönni, hogy megölték-e, öngyilkos lett vagy baleset történt.
A magyar származású sebész, orvosigazgató vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel keresték a kollégái, de nem vette fel a telefont, ezért rányitottak. Halott volt már, amikor rátaláltak. A Blikk úgy értesült, hogy túlvannak a boncoláson, amihez a családja egy független szakértő segítségét kérte. Emellett kikérdezték a testvérét és átutatták a 37 éves Ștefania Szabo irodáját. Továbbra is rejtély, hogy mi történt vele. Egyelőre az sem kizárható, hogy megölték.

Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

A Buzau Megyei Orvosi Kamara elnöke, Dragoș Porumb azt mondta, a doktornő szinte a kórházban élt, alig-alig ment haza. 

Nagyon sokat dolgozott. Azt hiszem, az elmúlt három-négy évben nem volt betegszabadságon. Még infúzióval a karjában is bejött dolgozni” 

– idézte a szavait a lap.

Nyugtatóinjekció

A doktornő máskor is aludt el altatóval. A szervezetében viszont most egy kórházi altatószert, propofolt találtak. Michael Jackson ennek a szernek a túladagolásába halt bele, és elképzelhető, hogy az orvosigazgató is, de ezt még nem erősítették meg. Ez az altató nagyon veszélyes, mert ha nem a megfelelően adagolják, az végzetes lehet. Nem véletlen, hogy csak kórházi körülmények között alkalmazzák.

A szer nagyon gyorsan hat, ezért halálos kimenetelű lehet. Ha valaki önmagának adja be az injekciót, akkor gyakorlatilag nem tudja kontrollálni a fecskendő nyomását, és közben elveszíti az eszméletét” 

– mondta Marius Chipurici toxikológus. Az orvos állítólag a kórházi gyógyszertárból vette el az anyagot egy betege számára. A kórházigazgató hozzátette, a fiatal orvos fenntartó szívgyógyszert szedett, de nem volt szívbeteg.

Megölték, öngyilkos lett vagy baleset történt?

A hatóságok egyelőre bizonyítékokat gyűjtenek, emellett átnézik a telefonját és kikérdezik az összes munkatársát. 

Arra próbálnak rájönni, hogy gyilkosság, öngyilkosság, vagy véletlen baleset történt.

Akik ismerték, úgy gondolják, hogy biztosan nem a második, ő maga soha nem dobta volna el az életét. A kérdésre most a román hatóságoknak kell választ adniuk. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

