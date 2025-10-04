Hatalmas baleset az ürömi szüreti felvonuláson: 11 ember megsérült

Az ürömi szüreti felvonuláson történt balesetben kilencen könnyebben, ketten pedig súlyosan megsérültek - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Hatalmas baleset az ürömi szüreti felvonuláson: többen megsérültek (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Megsérültek, amikor leestek a szekérről

A lovaskocsit hajtó 49 éves férfit a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták és a bevitték a kapitányságra kihallgatásra.

Helyben felmerült, hogy részegen ült a lovaskocsira, emiatt történhetett meg a brutális baleset,

de ennek körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Egy biztos, azok sérültek meg, akik a szekéren ültek és az útra estek, amikor leszakadt az oldala.