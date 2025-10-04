Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halálra ítélte a katonáit

lovaskocsi

Hatalmas baleset az ürömi szüreti felvonuláson: 11 ember megsérült

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leszakadt egy lovasszekér jobb oldala szombaton az ürömi szüreti felvonuláson. A balesetben többen megsérültek, ketten súlyosan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lovaskocsilovasszekérürömi balesetsérültrészegBudaörsi RendőrkapitányságPest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az ürömi szüreti felvonuláson történt balesetben kilencen könnyebben, ketten pedig súlyosan megsérültek - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Hatalmas baleset az ürömi szüreti felvonuláson: többen megsérültek (illusztráció)
Hatalmas baleset az ürömi szüreti felvonuláson: többen megsérültek (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Megsérültek, amikor leestek a szekérről

A lovaskocsit hajtó 49 éves férfit a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták és a bevitték a kapitányságra kihallgatásra. 

Helyben felmerült, hogy részegen ült a lovaskocsira, emiatt történhetett meg a brutális baleset,

de ennek körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Egy biztos, azok sérültek meg, akik a szekéren ültek és az útra estek, amikor leszakadt az oldala.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!