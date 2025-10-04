Egyik fiát szíven szúrta, másiknak a karját vágta meg a bedegkéri férfi

A H. családban korábban is voltak feszült pillanatok, de egy napon elszabadult a pokol. Az 50 éves családfő dolgos ember, és szerette volna, ha a két fia sem esik messze a fájától, de ez csak vágyálom maradt. A férfi úgy látta, hogy a fiai nem dolgoznak, semmirekellők, akikre nem lehet számítani még a ház körüli munkákban sem, és emiatt gyakran veszekedett velük. 2000 augusztusában viszont ennél továbbment. Amikor hazaért és azt látta, hogy a gyerekei megint nem csináltak semmit, pedig annyi lenne a dolog, annyira begurult, hogy rájuk támadt, megszúrta őket - írta meg a Sonline.hu.
A férfi előbb az idősebb fiával veszett össze az udvaron, aztán a házban is folytatták a veszekedést. A férfi vacsorázni készült, a kezében tartott egy 13 centis kést, amikor elborult az agya.
Egy pillanat alatt szíven szúrta idősebb fiát, aki azonnal összeesett, és életveszélyes állapotba került. Ekkor lépett a konyhába a fiatalabb, akire szintén rátámadt. Amikor le akarta fogni az apját, a férfi elvágta a karján futó főeret.
Mindkét áldozat kórházba került, és mindkettőt meg kellett műteni. Az idősebb fiú volt közelebb a halálhoz, mivel az egyik szúrás - több is volt - a szívétől három centire hasította át a mellkasát.
A Somogy Megyei Bíróság nyolc és fél évnyi börtönbüntetésre és nyolc év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit a késelés miatt emberölés kísérlete és életveszélyt okozó testi sértés miatt. Ez 25 éve volt, ha ki is töltötte a büntetését, feltehetően már kiszabadult a rácsok mögül.
Az egész országot megrázta az, ami 44 évvel ezelőtt egy aszódi nevelőtanárral történt. Az egyik intézetből szökött kamasz bekopogott hozzá, és hidegvérrel megölte. A szúrás után a férfinek ugyan még volt annyi ereje, hogy kimeneküljön az udvarra, de a gyilkosa követte. A brutális aszódi nevelőgyilkosság igaz története ide kattintva olvasható az Origón.