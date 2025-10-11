Megtalálták a Dánynál eltűnt 13 éves kislányt

A Mantrailing Akadémia Alapítvány Mentőkutyás Szolgálat posztjából kiderül, hogy a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO a segítségüket kérte október 10-én. Hajnali 2 órakor csörgött a riasztásos telefonjuk, pár órával később megtalálták a 13 éves kislányt, akinek az eltűnése miatt indultak Isaszegre.

A Mantrailing Akadémia Alapítvány Kutyás Mentőszolgálat autója, megtalálták a 13 évesen eltűnt kislányt Dánynál

Fotó: Mantrailing Akadémia Alapítvány/Facebook

A helyszínre valamivel 3.00 óra után érkeztek meg önkénteseink mantrailing képzettségű mentőkutyáikkal. A rendőrséggel történt helyszíni egyeztetés közben érkezett a remek hír, miszerint Dány térségben a keresett személyt épségben megtalálták. Önkénteseink ezzel a megnyugtató hírrel vehették az irányt hazafelé, hogy a napi munka megkezdése előtt még egy forró kávé elfogyasztására legyen idő"

