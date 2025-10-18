A Facebook-on osztotta meg a hírt a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat arról, hogy megtalálták az 51 éves férfit - vette észre a Sonline.hu.

Megtalálták a Csisztapusztánál eltűnt férfit, Fotó: Ensuper

A kutató-mentők éjfél után indultak el Csisztapusztára a rendőrség kérésre. Posztjukban az áll, hogy egy lápos-mocsaras vidéken kellett a férfi nyomára bukkaniuk, és közel két óráig keresték, míg végre megtalálták. Épségben, sértetlenül került elő.

