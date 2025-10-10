Akciófilmbe illő hajsza a forgalmas autópályán: videón a rendőröket letaroló autós

Az M5-ös autópályán augusztus végen egy külföldi férfi lopott kocsival száguldozott. A menekülő sofőr a rendőri intézkedésre rendkívül módon reagált, sokak életét sodorta veszélybe ezzel - írta meg a Délmagyar.hu.

A menekülő férfi többször a rendőrség gépjárműveinek irányába kormányozta az autóját

Kép forrása: Magyarország Ügyészsége

A férfi több millió forintos kárt okozva az egyik rendőrautónak többször is nekiütközött. Rendőrök és más közlekedők biztonsága is fenyegetettség alatt állt a hajsza idejében.

A külföldi állampolgár hiába próbált menekülni, a rendőrök elkapták

A nyomozó ügyészség hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és rongálás miatt hallgatta ki gyanúsítottként az elfogása után. A bírósági döntés alapján meghosszabbították a letartóztatást, szökés és bűnismétlés veszélye miatt. A rendőrségi autó fedélzeti kamerája is rögzítette az életveszélyes hajszát.

Csepelen is kezdetét vette nem is olyan rég egy autós üldözés, ott egy 27 éves férfi elhajtott, amikor igazoltatni akarták. Nyolc rendőrautó sem tudta megállítani , végül egy betontömbbe csapódott.