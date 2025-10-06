Így menekült meg egy háromgyerekes magyar család a halál torkából

Október 3-án pénteken egy nyílt égésterű gázkazánból halálos gáz kezdett szivárogni egy pusztaszabolcsi lakásban. Az ott élő család előrelátó volt, ezért menekült meg - írta meg a Feol.hu a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Így menekült meg egy magyar család a halál torkából (illusztráció)

Fotó: MW/Archív

Felszereltek egy szén-monoxid-érzékelőt, ami hangosan sípolni kezdett.

Egy felnőtt volt otthon, aki azonnal ablakot nyitott, hogy kiszellőztessen, majd három gyerével együtt kimenekült a lakásból, és hívta a 112-őt. ​

A pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói mérései megerősítették a csendes gyilkos jelenlétét, magas volt a szén-monoxid-koncentráció a lakásban. A háromgyerekes szülő gyorsan és helyen cselekedett, ennek köszönhető, hogy nem haltak meg és még csak rosszul sem lett senki.

Nem egy család menekült meg a szerkezetnek köszönhetően

A fűtési szezonnal együtt jár a szén-monoxid-mérgezéses esetek, sőt, a halálesetek számának megnövekedése is. Annak érdekében, hogy biztonságban tudja saját magát és a családját is, érdemes beszereznie egy szén-monoxid-jelző készüléket, azt, ami háromgyerekes család tagjainak életét is megmentette. Emellett a szüreti időszakban még egy láthatatlan gyilkosra kell figyelnünk. A must erjedésével mustgáz kerül a levegőbe, amelyből tragédia is lehet. Kattintson ide, ha kíváncsi rá, hogyan lehet ellene védekezni.