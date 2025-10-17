Autós szafari – olyat látott a sofőr, amit még soha!

A Nool.hu számolt be arról a közösségi médiában terjedő fedélzetikamera-felvételről, amelyet egy autó sofőrje rögzített a Szirák felé vezető útszakaszon. A videó elején néhány őz halad át óvatosan az úttesten, aztán pár másodperccel később, alig pár méterrel arrébb egy egész ménes tűnik fel. A lovak sztoikus nyugalommal sétálnak az úton, szinte nem is törődve a közeledő, kivilágított járművel.

Őzek után jött a ménes a Szirák felé vezető úton

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Őzek után érkezett a ménes

A megdöbbentő videót megosztó felhasználó így kommentálta a felvételt: „Erre nincsenek szavak.” Egyes hozzászólók az útszakasz rossz állapotát emelik ki, mások arról írnak, hogy mennyire fontos lenne jobban figyelnünk a vadon élő és az úttesten felbukkanó állatokra.

Nyáron a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) osztott meg a közösségi oldalán egy meghökkentő videót. A felvételen az látható, hogy egy hagyományos utánfutón, megfelelő rögzítés nélkül utazik egy fehér ló az M7-es autópályán. A felvétel megtekinthető itt.