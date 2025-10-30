Riasztáshoz tartó mentőautó karambolozott

Csütörtök este két különálló baleset is történt a Debrecen határában fekvő 4814-es úton. Az első esetben egy gyalogost gázolt el egy személyautó. Nem sokkal később, a közelben egy második baleset is történt, amelyben értesüléseink szerint egy mentőautó is érintett volt. A rendőrség tájékoztatása megerősítette, hogy a Bánk és Létavértes közötti útszakaszon, a Panoráma úti elágazásnál két jármű karambolozott. A hatósági helyszínelés jelenleg is tart, ami miatt teljes útzár van érvényben – írta a Haon.hu.

Mentőautó krambolozott miközben egy riasztáshoz tartokkak

Mentősök sérültek meg a balesetben

A mentőautót a 4814-es úton történt gyalogosgázoláshoz riasztották, ahol a sérültet súlyos-életveszélyes állapotban látták el. Ezt a balesetet követte a mentőautó ütközése egy személyautóval. A második balesetben többen megsérültek, az értesülések alapján a sérültek között mentődolgozók is vannak.

