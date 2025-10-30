Hírlevél

Riasztáshoz tartó mentőautó karambolozott

A riasztáshoz tartó mentőautó karambolozott, amelynek következtében a helyszínen több sérült is van. A balesetben maga a mentődolgozó személyzet is megsérült, a két eset nem messze történt egymástól.
Csütörtök este két különálló baleset is történt a Debrecen határában fekvő 4814-es úton. Az első esetben egy gyalogost gázolt el egy személyautó. Nem sokkal később, a közelben egy második baleset is történt, amelyben értesüléseink szerint egy mentőautó is érintett volt. A rendőrség tájékoztatása megerősítette, hogy a Bánk és Létavértes közötti útszakaszon, a Panoráma úti elágazásnál két jármű karambolozott. A hatósági helyszínelés jelenleg is tart, ami miatt teljes útzár van érvényben – írta a Haon.hu.

Mentőautó krambolozott miközben egy riasztáshoz tartokkak
Mentőautó krambolozott miközben egy riasztáshoz tartokkak
Fotó: HAON/ Tóth Imre

Mentősök sérültek meg a balesetben

A mentőautót a 4814-es úton történt gyalogosgázoláshoz riasztották, ahol a sérültet súlyos-életveszélyes állapotban látták el. Ezt a balesetet követte a mentőautó ütközése egy személyautóval. A második balesetben többen megsérültek, az értesülések alapján a sérültek között mentődolgozók is vannak.

A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Ez a baleset sajnos nem egyedülálló: korábban Budapesten is felborult egy mentőautó, amelyben szintén többen megsérültek. Erről a fővárosi esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

