Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Országos Mentőszolgálat

Megrázó videót tettek közzé a TikTokon a magatehetetlen áldozatát bántó mentősről

12 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatvan vasútállomásnál kedd este történt a kegyetlenség. Egy mentős hordágyon fekvő, mozgásképtelen férfit bántalmazott, nem is akárhogy.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos Mentőszolgálatkiszolgáltatotterőszakmentősáldozatbüntetőeljárásbántalmaz

Kedd este történt az érthetetlen erőszak Hatvan vasútállomásnál. Egy szolgálatban lévő mentős kiszolgáltatott áldozatot bántalmazott - tájékoztatott a Heol.hu.  A bűnesettel kapcsolatban már az Origo is írt, most friss videót tettek közzé a történtekről a TikTok-on.

A kegyetlen (ex)mentős fejbe rúgta hordágyra rögzített áldozatát
A kegyetlen (ex)mentős fejbe rúgta hordágyra rögzített áldozatát
Fotó: Shutterstock 

Az egykori mentőst azonnal kirúgta az OMSZ

A bűneset ügyében büntetőeljárás indul, az OMSZ is megszólalt a történtekkel kapcsolatban. 

A TikTok felhasználó által készített videó itt tekinthető meg!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!