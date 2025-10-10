Megrázó videót tettek közzé a TikTokon a magatehetetlen áldozatát bántó mentősről

Hatvan vasútállomásnál kedd este történt a kegyetlenség. Egy mentős hordágyon fekvő, mozgásképtelen férfit bántalmazott, nem is akárhogy.
Kedd este történt az érthetetlen erőszak Hatvan vasútállomásnál. Egy szolgálatban lévő mentős kiszolgáltatott áldozatot bántalmazott - tájékoztatott a Heol.hu. A bűnesettel kapcsolatban már az Origo is írt, most friss videót tettek közzé a történtekről a TikTok-on.
Az egykori mentőst azonnal kirúgta az OMSZ
A bűneset ügyében büntetőeljárás indul, az OMSZ is megszólalt a történtekkel kapcsolatban.
