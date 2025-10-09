Kedd este Hatvan vasútállomásán brutális jelent zajlott le. Egy mentős kegyetlenül bántalmazott egy magatehetetlen embert. Az egyik szemtanú vérlázítónak minősítette a történteket.
Hatvan vasútállomását szörnyű bántalmazás árnyékoltba be kedd este. A Mentős brutális erőszakkal bántotta a magatehetetlen férfit-írta meg a Heol.hu.
Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszűntette a férfi jogviszonyát
Az ügyben büntetőeljárás indul. A Heol.hu-n szereplő linken videón is szerepel a sokkoló esemény, most már egyértelmű, hogy a mentős nem megverte,
hanem fejbe rúgta az áldozatot.
A mentősök azt a hivatást választották, hogy emberi életeket mentenek. Az OMSZ megszólalt a bűnesettel kapcsolatban, amiről már korábban írtunk.
