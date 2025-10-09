Hatvan vasútállomását szörnyű bántalmazás árnyékoltba be kedd este. A Mentős brutális erőszakkal bántotta a magatehetetlen férfit-írta meg a Heol.hu.

Megbilincselt, hordágyon fekvő embert rúgott fejbe a mentős brutális erővel

Fotó: Csudai Sándor - Origo / photo: [ Sandor Csudai ] www.csudaisandor.com (illusztráció)

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszűntette a férfi jogviszonyát

Az ügyben büntetőeljárás indul. A Heol.hu-n szereplő linken videón is szerepel a sokkoló esemény, most már egyértelmű, hogy a mentős nem megverte,

hanem fejbe rúgta az áldozatot.

A mentősök azt a hivatást választották, hogy emberi életeket mentenek. Az OMSZ megszólalt a bűnesettel kapcsolatban, amiről már korábban írtunk.