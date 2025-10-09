Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este Hatvan vasútállomásán brutális jelent zajlott le. Egy mentős kegyetlenül bántalmazott egy magatehetetlen embert. Az egyik szemtanú vérlázítónak minősítette a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos MentőszolgálaterőszakjogviszonyvasútállomásHatvanbűneset

Hatvan vasútállomását szörnyű bántalmazás árnyékoltba be kedd este. A Mentős brutális erőszakkal bántotta a  magatehetetlen férfit-írta meg a Heol.hu.

Megbilincselt, hordágyon fekvő embert rúgott fejbe a mentős
Megbilincselt, hordágyon fekvő embert rúgott fejbe a mentős brutális erővel
Fotó: Csudai Sándor -  Origo / photo: [ Sandor Csudai ] www.csudaisandor.com (illusztráció)

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszűntette a férfi jogviszonyát

Az ügyben büntetőeljárás indul. A Heol.hu-n szereplő linken videón is szerepel a sokkoló esemény, most már egyértelmű, hogy a mentős nem megverte, 

hanem fejbe rúgta az áldozatot.

 A mentősök azt a hivatást választották, hogy emberi életeket mentenek. Az OMSZ megszólalt a bűnesettel kapcsolatban, amiről már korábban írtunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!