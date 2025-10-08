Pokoli embertelenség: mentős bántalmazta kiszolgáltatott áldozatát

Sokkoló eset történt Heves vármegyében kedd este. Egy mentős kolléga éppen szolgálatot teljesített, amikor embertelen kegyetlenséggel nekiment kiszolgáltatott áldozatának – írta meg a Heol.hu.
Az OMSZ arról írt, hogy az embertelen kegyetlenség nemhogy a segítő hivatással, még az alapvető emberi normákkal sem egyeztethető össze, és nem való ilyen ember a mentősök közösségébe.
Az OMSZ kijelentette, hogy dolgozóik az emberi életek megóvását választották hivatásnak. Bajtársaik tisztességes és hősies helytállását nem árnyékolhatja be ez a vérlázító, egyedülálló cselekmény.
Sajnos az ilyen magatartásból akadt bőven az elmúlt időszakban, nemrég egy bántalmazó férfi ellen emelt vádat az ügyészség. Az ajkai vádlott gyermekük szeme láttára verte meg a feleségét.