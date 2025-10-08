Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

vádlott

Pokoli embertelenség: mentős bántalmazta kiszolgáltatott áldozatát

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heves vármegyében történt a szívszorító bűneset még kedden, az esti órákban. Egy szolgálatban lévő mentős vert össze egy kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vádlottkiszolgáltatottfizikai erőszakHeves vármegyementőbántalmazás

Sokkoló eset történt Heves vármegyében kedd este. Egy mentős kolléga éppen szolgálatot teljesített, amikor embertelen kegyetlenséggel nekiment kiszolgáltatott áldozatának – írta meg a Heol.hu.

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszűntette az egykori mentős munkaviszonyát
Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszüntette az egykori mentős munkaviszonyát
Fotó: Shutterstock/Jose HERNANDEZ Camera 51 ( illusztráció)

Az OMSZ arról írt, hogy az embertelen kegyetlenség nemhogy a segítő hivatással, még az alapvető emberi normákkal sem egyeztethető össze, és nem való ilyen ember a mentősök közösségébe. 

A feljelentés megtörtént, a bántalmazó mentős ügyében büntetőeljárás indult

Az OMSZ kijelentette, hogy dolgozóik az emberi életek megóvását választották hivatásnak. Bajtársaik tisztességes és hősies helytállását nem árnyékolhatja be ez a vérlázító, egyedülálló cselekmény. 

Sajnos az ilyen magatartásból akadt bőven az elmúlt időszakban, nemrég egy bántalmazó férfi ellen emelt vádat az ügyészség. Az ajkai vádlott gyermekük szeme láttára verte meg a feleségét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!