Mérgezett falatot dobtak a világhírű magyar mentőkutya elé

Kis híján tragédiába torkollott egy délután Jászberényben. Valaki megpróbálta megmérgezni Blacket, a hős mentőkutyát, aki a gazdájával, Mező Marcellel már számos életmentésben vett részt. A férfi az egyik délután egy gyanús kolbászdarabra bukkant a házuk udvarán, amit furcsának talált. Patkányméreggel átitatott darabokat vett észre venne. Black könnyen mérgezés áldozatává válhatott volna, ha megeszi a falatot - számolt be róla a Szoljon.hu.

Mérgezést kísérelte meg Black, a hős mentőkutya ellen.

Fotó: Archív Pesti József

A mérgezési kísérlet nem járt sikerrel

Black neve nem ismeretlen. Mező Marcellt, a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesét és hűséges társát 2023-ban ismerte meg a világ. Az akkor mindössze tizenkilenc éves fiatal önfeláldozóan vett részt a pusztító törökországi földrengés utáni mentésben, ahol bátorságával és emberségével egyaránt példát mutatott. Tetteiért hazai és nemzetközi elismeréseket is kapott, és azóta is aktív tagja a jászberényi alapítványnak. Most azonban egészen más okból került a figyelem középpontjába: a közösségi médiában futótűzként terjedt el a hír, hogy valaki, vagy valakik megpróbálták megmérgezni a kutyáját.

Október 12-én délelőtt Blackkel a mentőkutyás kiképzőbázison gyakoroltunk. Körülbelül egy óra múlva értünk haza, a szüleim már fél órával korábban otthon voltak. Ők vették észre a lépcsőn a gyanús kolbászdarabot, amelyről kiderült, hogy mérgezett volt

– mondta a kutya gazdája, aki értetlenül áll a történtek előtt, és nem tudja elképzelni, mi késztethetett bárkit is ilyen gonosz tettre. Mező Marcell elmondta, senkinek nincs rossz viszonyban a környéken, így egyelőre rejtély, mi motiválhatta a tett elkövetőjét. Az udvarra bedobott mérgezett falatot a család még időben észrevette, így Black szerencsére megúszta.

A „Kutyákkal az Életért” Alapítvány arra kéri a kutyatartókat, legyenek éberek, és ha gyanús élelmet találnak az utcán vagy saját udvarukban, ne hagyják figyelmen kívül.

Óriási szerencse, hogy nem Black találta meg a patkányméreggel teletűzdelt kolbászdarabot, ami néhány napon belül nagy kínszenvedéssel járó halált okozhatott volna a kutyának. Mindenkit megdöbbentett az eset, önkénteseink körében még nem tapasztaltunk hasonlót. Black munkájára bármikor szükség lehet, így felbecsülhetetlen értéket képvisel nemcsak Marci, hanem mindannyiunk számára"

– emelte ki Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke.

Az eset híre pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát: több száz kommentelő fejezte ki felháborodását és együttérzését. Sokan azt írták, elképesztő, hogy valaki képes lenne bántani egy életmentő állatot, mások szerint az ügy túlmutat önmagán: azt mutatja, mennyire kifordult magából a világ, hogy vannak emberek , akik élvezik más, ártatlan életek szenvedését.

A Jászberényi Rendőrkapitányság állatkínzás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, amiért az illető akár 5 évre is börtönbe kerülhet. Az állat gazdái pedig nagy összegű pénzjutalmat ajánlanak fel annak, aki érdemi információval szolgál az elkövetővel kapcsolatban.