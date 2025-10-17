Mérgezett falatot dobtak a világhírű magyar mentőkutya elé

Kis híján tragédiába torkollott egy délután Jászberényben. Valaki megpróbálta megmérgezni Blacket, a hős mentőkutyát, aki a gazdájával, Mező Marcellel már számos életmentésben vett részt. A férfi az egyik délután egy gyanús kolbászdarabra bukkant a házuk udvarán, amit furcsának talált. Patkányméreggel átitatott darabokat vett észre venne. Black könnyen mérgezés áldozatává válhatott volna, ha megeszi a falatot - számolt be róla a Szoljon.hu.
A mérgezési kísérlet nem járt sikerrel
Black neve nem ismeretlen. Mező Marcellt, a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesét és hűséges társát 2023-ban ismerte meg a világ. Az akkor mindössze tizenkilenc éves fiatal önfeláldozóan vett részt a pusztító törökországi földrengés utáni mentésben, ahol bátorságával és emberségével egyaránt példát mutatott. Tetteiért hazai és nemzetközi elismeréseket is kapott, és azóta is aktív tagja a jászberényi alapítványnak. Most azonban egészen más okból került a figyelem középpontjába: a közösségi médiában futótűzként terjedt el a hír, hogy valaki, vagy valakik megpróbálták megmérgezni a kutyáját.
Október 12-én délelőtt Blackkel a mentőkutyás kiképzőbázison gyakoroltunk. Körülbelül egy óra múlva értünk haza, a szüleim már fél órával korábban otthon voltak. Ők vették észre a lépcsőn a gyanús kolbászdarabot, amelyről kiderült, hogy mérgezett volt
– mondta a kutya gazdája, aki értetlenül áll a történtek előtt, és nem tudja elképzelni, mi késztethetett bárkit is ilyen gonosz tettre. Mező Marcell elmondta, senkinek nincs rossz viszonyban a környéken, így egyelőre rejtély, mi motiválhatta a tett elkövetőjét. Az udvarra bedobott mérgezett falatot a család még időben észrevette, így Black szerencsére megúszta.
A „Kutyákkal az Életért” Alapítvány arra kéri a kutyatartókat, legyenek éberek, és ha gyanús élelmet találnak az utcán vagy saját udvarukban, ne hagyják figyelmen kívül.
Óriási szerencse, hogy nem Black találta meg a patkányméreggel teletűzdelt kolbászdarabot, ami néhány napon belül nagy kínszenvedéssel járó halált okozhatott volna a kutyának. Mindenkit megdöbbentett az eset, önkénteseink körében még nem tapasztaltunk hasonlót. Black munkájára bármikor szükség lehet, így felbecsülhetetlen értéket képvisel nemcsak Marci, hanem mindannyiunk számára"
– emelte ki Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke.
Az eset híre pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát: több száz kommentelő fejezte ki felháborodását és együttérzését. Sokan azt írták, elképesztő, hogy valaki képes lenne bántani egy életmentő állatot, mások szerint az ügy túlmutat önmagán: azt mutatja, mennyire kifordult magából a világ, hogy vannak emberek , akik élvezik más, ártatlan életek szenvedését.
A Jászberényi Rendőrkapitányság állatkínzás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, amiért az illető akár 5 évre is börtönbe kerülhet. Az állat gazdái pedig nagy összegű pénzjutalmat ajánlanak fel annak, aki érdemi információval szolgál az elkövetővel kapcsolatban.
Egy férfi az autójához kötötte a kutyáját, majd 95 kilométer per órás sebességgel hajtott, miközben az állatot végighurcolta az aszfalton. Múlt héten Rozinál jártunk, aki azóta látványos gyógyuláson ment keresztül, míg az elkövető csekély pénzbírságot kapott az állat kínzásáért. Részletek az Origo.hu oldalán.