Mesterlövész segítségét kérték a tűzoltók, egy ember sérült meg

Három épület is lángba borult szerda délután Nagybánhegyes külterületén egy tanyán, ahol perceken belül megkezdődött az oltás. A helyszínre azonban mesterlövész is érkezett, miután kiderült, hogy a tűzben több hegesztőpalack is felhevült és bármelyik pillanatban felrobbanhatott volna – számolt be róla a Beol.hu

Mesterlövész ártalmatlanította a robbanásveszélyes palackot

Forrás: MW-archív

Mesterlövészre volt szükség

A lángok megfékezésén Orosházáról és a megyeszékhelyről érkező tűzoltók dolgoztak, vízszállító járművekkel kiegészülve. Az egyik épületből több palackot is sikerült kimenteni, de egy olyan mértékben felforrósodott, hogy már senki sem közelíthette meg biztonságosan. A helyzetet végül egy mesterlövész oldotta meg, akinek lőnie is kellett.

A mezőkovácsházi és orosházi hivatásos egységek eloltották a tüzet. Az első információk szerint egy ember megsérült, ezért mentőt is riasztottak a helyszínre.

Farkas Sándor, Nagybánhegyes polgármestere megerősítette, hogy valóban súlyos tűzeset történt az Árpád utca végén. Mint mondta, egy gondosan karbantartott tanyán csaptak fel a lángok. Hozzátette, hogy nagyon ritka, hogy egyszerre ennyi kék lámpás jármű érkezzen a településre. A polgármester beszélt a sérülttel is, aki elmondása szerint szerencsére nem szenvedett komolyabb sérülést.

A dél-békési tűzesetnél történt mesterlövészi beavatkozás nem egyedülálló. Néhány hete például Bázakerettyén kapott lángra egy garázs, miután főzés közben meggyulladt a pálinka és pillanatok alatt lángba borult az épület. A helyszínen több gáz- és hegesztőpalack is volt, amelyek szintén robbanásveszélyt jelentettek, így ott is speciális beavatkozásra volt szükség. Részletek az Origo.hu cikkében.