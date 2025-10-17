Hasta la vista, baby! Mexikóból hoztak haza két körözött magyar bűnözőt

Búcsút mondhat a napsütésnek, a tengerpartnak és a hűs koktéloknak az a bűnöző páros, akit a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözött nemzetközi elfogatóparancs alapján csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt. A szökevények a latin-amerikai államban terveztek új életet kezdeni, ám most idehaza, a hűvösön folytatják életüket. A két magyar állampolgárt Mexikó a napokban kiadta a magyar hatóságoknak, és az Interpol közreműködésével már haza is szállították őket - írta meg a Police.hu.

Kiadta a körözött magyar bűnözőket Mexikó

Fotó: Police.hu

A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a magyar rendőrség munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen.

Mexikóban sem dőlhetnek hátra a szőkött bűnözők

A rendőrség hivatalos oldalán úgy fogalmaznak:

A művelet ismét rávilágít arra, hogy a nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően nincs olyan pont a világon, ahol a bűnelkövetők tartósan elrejtőzhetnének az igazságszolgáltatás elől.

Továbbra is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben a 47 éves N. László, a kamasz fiúkat molesztáló, szökésben lévő fociedző ellen. A pedofilt távollétében nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék. Részletek az Origo cikkében.