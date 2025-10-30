Fordulat a Mol finomító tűzesete kapcsán

Az, hogy a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), amit gyakran a "magyar FBI-ként" emlegetnek vette át, egyértelműen összefügg a Mol tűzeset helyszínének kiemelt stratégiai fontosságával. Ezzel együtt a fordulat arra is utalhat, hogy a hatóságok feltételezik: az ügy hátterében akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet – írta a MagyarNemzet.hu.

Újabb érdekes részletek derültek ki a Mol finomítóban történt tűzeset kapcsán

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Fordulat a Mol finomító tűzesetében

Október 20-án késő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében, szerencsére személyi sérülés nélkül. A balesetet követően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság először foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Ez a nyomozás került most át a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI).

A tűzesettel kapcsolatban csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a Facebookon, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

„Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben”

– közölte a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a százhalombattai finomító az ország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. Egyúttal felidézte a lengyel külügyminiszter korábbi kijelentését is, amelyben azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket.

„Reméljük, nem erről van szó”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

