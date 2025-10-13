Elítélték a kamasz fiúkat molesztáló, szökésben lévő fociedzőt

A vádirat szerint az edző 2022 novemberében, egy tivadari utánpótlás-focitáborban zaklatott szexuálisan két 14-15 éves fiút. Éjszakánként áthívta a fiatal sportolókat a szobájába, ahol masszírozta és simogatta őket, a saját nemi szervét pedig a fiúk testéhez nyomta. 2023 novemberében a molesztáló megszökött a bűnügyi felügyelet alól, azóta is bujkál, a bíróság azonban most, távollétében elítélte – írta meg a Tények.hu.

Szökésben a molesztáló tarpai fociedző Fotó: Tények.hu

A Nyíregyházi Törvényszék hétfőn nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte a 47 éves N. Lászlót.

A bíróság két külön bűncselekményt vizsgált: az egyik esetben szexuális erőszak bűntettét, a másikban folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélést állapított meg.

Emellett fogolyszökés vétségében is elmarasztalták, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait és elhagyta a kijelölt tartózkodási helyét.

Ha megtalálják, leüli a teljes büntetését a molesztáló

Az ítélet szerint a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra, és végleg eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával foglalkozhatna. Ezenfelül 649 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

A jogerőre emelkedés és a büntetés végrehajtása azonban addig nem indulhat el, amíg a férfit el nem fogják. N. László ellen továbbra is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

