motoros baleset

Motorbalesetben elhunyt a népszerű DJ

Tragikus baleset történt tegnap Bagimajor és Kengyel között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a motoros férfi életét már nem tudták megmenteni. Mostanra kiderült, a népszerű és közkedvelt DJ vesztette életét a végzetes motorbalesetben.
Ahogy azt az Origo is megírta, vasárnap életét vesztette a motoros, akit most a szerettein kívül is nagyon sokan gyászolnak. A motorbaleset vétlen áldozata a népszerű lemezlovas, DJ SziZo volt. A Vaol.hu megrázó részleteket közölt a tegnapi halálos balesetről.

halálos motorbaleset
A népszerű lemezlovas, DJ SziZo vesztette életét a vasárnapi motorbalesetben Foto: Facebook/Vaol.hu

Figyelmetlenség okozta a halálos kimenetelű motorbalesetet

A DJ szabályosan közlekedett, ennek ellenére a Bagimajor és Kengyel közötti szakasz kereszteződésében egy autós nem adott előnyt, és ütközött a motorozó DJ SziZoval. A balesetben a népszerű és közismert lemezlovas olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a kiérkező mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét. A DJ a helyszínen elhunyt. 

 

 

