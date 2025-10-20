Motorbalesetben elhunyt a népszerű DJ

Tragikus baleset történt tegnap Bagimajor és Kengyel között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a motoros férfi életét már nem tudták megmenteni. Mostanra kiderült, a népszerű és közkedvelt DJ vesztette életét a végzetes motorbalesetben.
Ahogy azt az Origo is megírta, vasárnap életét vesztette a motoros, akit most a szerettein kívül is nagyon sokan gyászolnak. A motorbaleset vétlen áldozata a népszerű lemezlovas, DJ SziZo volt. A Vaol.hu megrázó részleteket közölt a tegnapi halálos balesetről.
Figyelmetlenség okozta a halálos kimenetelű motorbalesetet
A DJ szabályosan közlekedett, ennek ellenére a Bagimajor és Kengyel közötti szakasz kereszteződésében egy autós nem adott előnyt, és ütközött a motorozó DJ SziZoval. A balesetben a népszerű és közismert lemezlovas olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a kiérkező mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét. A DJ a helyszínen elhunyt.
