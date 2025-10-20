Motorbalesetben elhunyt a népszerű DJ

Ahogy azt az Origo is megírta, vasárnap életét vesztette a motoros, akit most a szerettein kívül is nagyon sokan gyászolnak. A motorbaleset vétlen áldozata a népszerű lemezlovas, DJ SziZo volt. A Vaol.hu megrázó részleteket közölt a tegnapi halálos balesetről.

A népszerű lemezlovas, DJ SziZo vesztette életét a vasárnapi motorbalesetben Foto: Facebook/Vaol.hu

Figyelmetlenség okozta a halálos kimenetelű motorbalesetet

A DJ szabályosan közlekedett, ennek ellenére a Bagimajor és Kengyel közötti szakasz kereszteződésében egy autós nem adott előnyt, és ütközött a motorozó DJ SziZoval. A balesetben a népszerű és közismert lemezlovas olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a kiérkező mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét. A DJ a helyszínen elhunyt.