Iszonyatosan helybenhagytak egy mozgássérült férfit – Videón a brutális támadás

Egy mozgássérült férfit vert meg és fosztott ki két ittas támadó Tatabányán tavaly tavasszal, a bíróság pedig most súlyos ítéletet hozott az ügyben. Az egyik elkövető már meg is kezdte fegyházbüntetését, a másik viszont fellebbezett - számolt be róla a Kemma.hu.

Ismerősei támadtak rá a mozgássérült férfira, a bíróság döntést hozott.

Forrás: Facebook/Magyarország Ügyészsége

A mozgássérült férfitól még a járókeretet is elvették

A történtek 2024 májusában játszódtak le egy tatabányai mélygarázs közelében. A férfi egy ablakpárkányon ült, amikor két ismerőse odalépett hozzá, és pénzt követelt tőle. Mivel nem adott nekik, egyikük ököllel arcon ütötte, azután mindketten ütni-rúgni kezdték. A földre került áldozat fejét és oldalát is rugdosták, végül elvették tőle a nála lévő szatyrot, a gyűrűjét, a karóráját, a sapkáját, a pulóverét és még a járókeretét is.

Mindkét férfi alkohol hatása alatt állt. A bántalmazás következtében a férfi arccsonttörést és több könnyebb sérülést szenvedett. A zsákmány összértéke alig haladta meg a harmincezer forintot, a járókeret pedig használhatatlan állapotban került elő. A Komárom–Esztergom Vármegyei Főügyészség rablás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a két férfi ellen. Az ügyben csütörtökön tartott előkészítő ülést a Tatabányai Járásbíróság, ahol a bíró hat év hat hónap fegyházbüntetést és nyolc év közügyektől eltiltást szabott ki mindkét vádlottal szemben. Az elsőrendű vádlott beismerte a bűnösségét, így az ítélet rá nézve jogerőssé vált, és már megkezdte büntetését. A másodrendű vádlott fellebbezett, így az ő ügye másodfokon folytatódik.

A bíróság döntése egyértelmű üzenete annak, hogy a kiszolgáltatott emberek bántalmazását a törvény a lehető legszigorúbban bünteti. 2022-ben két nő támadt rá egy mozgássérült férfira, akinek száját plüssmackóval tömték be. Részletek az Origo.hu cikkében.